Andrey Fyodorov : « J'aurais gardé Kapadze à la place de Cannavaro »

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Andrey Fyodorov : « J'aurais gardé Kapadze à la place de Cannavaro »

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a affronté des adversaires redoutables lors des deux premiers matchs de sa première participation à une Coupe du monde. Nos représentants se sont inclinés 1-3 face à la Colombie et 0-5 contre le Portugal.

L'ancien international ouzbek Andrey Fyodorov a exprimé son opinion sur les mauvais résultats du tournoi et a commenté la nomination de Fabio Cannavaro au poste d'entraîneur principal.

Fyodorov a souligné que s'il avait été décideur, il n'aurait pas nommé l'ancien joueur de l'équipe nationale italienne et aurait maintenu Timur Kapadze à son poste.

« Pour ma part, je n'aurais pas nommé Fabio Cannavaro comme sélectionneur de l'Ouzbékistan. J'aurais gardé Timur Kapadze. Il remplissait bien les objectifs qui lui avaient été fixés en tant qu'entraîneur national », a déclaré Fyodorov.

L'ancien joueur a noté que Cannavaro avait sans doute sa propre motivation pour travailler en Ouzbékistan. Cependant, il estime que le changement d'entraîneur a impacté la participation de l'équipe à la Coupe du monde.

Parallèlement, Fyodorov a souligné que les chances de l'Ouzbékistan d'accéder aux phases finales ne sont pas encore totalement perdues.

« Je ne peux pas dire que l'équipe nationale d'Ouzbékistan ne pourra certainement pas sortir du groupe. L'espoir n'est pas immense, mais il existe. Pour cela, il faut avant tout battre l'équipe de la RD Congo », a-t-il affirmé.

Fyodorov a qualifié la RD Congo d'adversaire sérieux et a souligné que cette équipe a démontré ses points forts lors de la phase de groupes.

« Le Congo s'est montré très solide durant la phase de groupes », a ajouté l'ancien joueur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Pour rappel, le match décisif entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de la République démocratique du Congo aura lieu le 28 juin aux États-Unis.

Cette rencontre, cruciale pour les deux équipes, débutera à 04h30, heure de Tachkent.

Andrey FyodorovFabio CannavaroTimur KapadzenOuzbékistanRépublique démocratique du Congo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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