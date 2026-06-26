Des centaines de haut-parleurs trouvés sur une montagne mystérieuse : pourquoi ?

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Des centaines de haut-parleurs trouvés sur une montagne mystérieuse : pourquoi ?

Une mère et sa fille se promenant sur la célèbre montagne Shasta, en Californie (États-Unis), ont fait une découverte inattendue. En cherchant la source de sons étranges et effrayants diffusés dans la forêt, elles ont trouvé des centaines de haut-parleurs Bluetooth fonctionnant à l'énergie solaire.

Carrie Ann Snurr et sa fille Jordan étaient à cheval lorsqu'elles ont entendu des cris provenant des arbres. En quittant le sentier pour s'enfoncer dans les buissons, elles ont été stupéfaites de voir des haut-parleurs installés au sol.

Il s'est avéré que ces appareils étaient encore plus nombreux sur les hauteurs de la montagne. La plupart diffusaient du bruit blanc, tandis que d'autres diffusaient des prêches religieux sur le « salut » et des phrases répétitives.

Snurr estime qu'il y avait entre 100 et 200 haut-parleurs dans la zone. Cependant, le but de leur installation reste pour l'instant inconnu.

Une femme à cheval et de nombreux panneaux solaires installés sur la colline.

Certains relient cet incident aux célèbres légendes de Lémurie concernant la montagne Shasta. Selon les récits, une mystérieuse ville souterraine appelée Telos existerait sous la montagne, où vivraient les descendants d'une civilisation disparue.

Les vidéos ont suscité de grands débats sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont été choqués par l'installation d'autant d'appareils électroniques en pleine nature.

Une enquête ultérieure a révélé que les haut-parleurs ne se trouvaient pas sur un terrain public, mais sur un terrain privé adjacent. Cependant, leur objectif exact n'a toujours pas été révélé.

Mont ShastaCalifornieTelosCarrie Ann SnurJordan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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