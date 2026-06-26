Montella : « Mes joueurs ne méritaient pas de telles critiques »

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Montella : « Mes joueurs ne méritaient pas de telles critiques »

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Turquie, Vincenzo Montella, s'est exprimé après la victoire 3-2 contre les États-Unis lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Le technicien italien a souligné que l'équipe a prouvé sa capacité à renverser le cours du match même dans une situation difficile. Montella a attribué cela à la bonne compréhension des joueurs sur ce qu'il fallait faire sur le terrain.

« Si nous n'étions pas une équipe qui sait ce qu'elle fait, nous n'aurions pas pu changer le cours de la rencontre », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur n'a pas caché qu'il considérait comme injustes les critiques acerbes formulées à l'égard des joueurs tout au long du tournoi.

« Je pense que mes joueurs ne méritaient pas des critiques aussi dures. C'est pourquoi je suis très heureux qu'ils aient remporté cette victoire », a ajouté Montella.

Le technicien a exprimé son espoir que la Turquie n'ait pas à attendre encore de longues années pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde.

« J'espère que la Turquie n'aura pas à attendre encore 24 ans pour se qualifier pour la Coupe du monde », a rapporté le journaliste Ibrahim Haskoloğlu en citant Montella.

Pour rappel, malgré sa victoire contre les États-Unis, l'équipe nationale de Turquie a terminé la phase de groupes à la dernière place avec 3 points et n'a pas réussi à se qualifier pour les play-offs.

Vincenzo MontellaTurquieÉtats-UnisIbrahim Haskoloğlu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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