Asus présente le mini-PC le plus cher au monde : un prix équivalent à celui d'une voiture électrique

Asus, reconnue sur le marché des technologies informatiques pour ses appareils haute performance, a dévoilé un modèle de mini-PC exclusif à l'occasion du 20e anniversaire de la marque Republic of Gamers (ROG). Nommé ROG NUC 20th Anniversary Edition, cet appareil a attiré l'attention du monde technologique non seulement par sa taille compacte, mais aussi par son prix record. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, cette édition anniversaire est sortie sur le marché chinois au prix de 44 000 yuans, soit environ 6 480 USD. À titre de comparaison, cette somme permet d'acheter une petite voiture électrique urbaine en Chine. Un prix aussi élevé s'explique par la production en édition limitée et l'intégration des dernières avancées technologiques.

Une puissance inégalée et un design exclusif

Le nouveau mini-PC dispose d'un boîtier semi-transparent alliant le noir et l'or, avec un volume de seulement 3 litres. À l'intérieur se trouvent un processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus à 24 cœurs et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop avec 24 GB de GDDR7. De telles spécifications représentent une puissance sans précédent pour le segment des mini-PC.

Les principales caractéristiques techniques de l'appareil sont les suivantes :

64 GB de RAM (DDR5-6400), extensible jusqu'à 128 GB ;

Un SSD NVMe PCIe Gen6 d'une capacité de 2 TB ;

Un système de refroidissement composé d'une Vapor Chamber et de trois ventilateurs ;

Une alimentation via un bloc externe de 380 W.

Les ingénieurs d'Asus ont également porté une attention particulière à l'ergonomie. Le kit comprend un support amovible qui, grâce à un accéléromètre intégré, détecte la position horizontale ou verticale du PC et adapte le fonctionnement du système. Cela permet à l'utilisateur de maximiser l'espace sur son bureau.

Interfaces modernes et capacités de communication

Malgré son petit volume, le ROG NUC 20th Anniversary Edition est équipé d'un large éventail de ports. Le panneau avant dispose d'USB-A, USB-C et d'un connecteur audio, tandis que l'arrière propose Thunderbolt 4, quatre ports USB-A (10 Gbit/s), deux ports HDMI 2.1 et deux DisplayPort 2.1. Un réseau Ethernet 2.5G est également prévu.

Pour la communication sans fil, les modules Intel Killer Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 sont utilisés, assurant une vitesse maximale pour les jeux en ligne et le transfert de gros volumes de données. Selon les experts, ce modèle n'est pas destiné au grand public, mais est un produit symbolique pour les fans de la marque et les collectionneurs.

Ce mini-PC peut être utilisé non seulement pour le jeu, mais aussi pour le traitement graphique complexe et le travail avec des algorithmes d'AI. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée sur les ventes sur le marché mondial et les prix dans d'autres régions.