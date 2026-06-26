TikTok ne sera plus un simple réseau social : la plateforme devient une « super app »

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TikTok ne sera plus un simple réseau social : la plateforme devient une « super app »

La plateforme TikTok, utilisée par des milliards de personnes dans le monde, dépasse son statut traditionnel de service de vidéos courtes pour devenir une « super app » regroupant tous les besoins numériques en un seul endroit. Récemment, l'entreprise a commencé à intégrer non seulement du contenu de divertissement, mais aussi l'e-commerce, des cartes, un moteur de recherche et même des services financiers. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Ce changement de stratégie de TikTok ressemble beaucoup au modèle de l'application WeChat en Chine. WeChat combine un réseau social, une messagerie, un système de paiement et une boutique d'applications. TikTok vise également à limiter le passage des utilisateurs entre différentes applications en permettant d'effectuer toutes les opérations au sein d'une seule plateforme. Zamin.uz rapporte ces informations en s'appuyant sur des publications technologiques internationales.

Possibilité de réserver des voyages et des hôtels

Récemment, la plateforme a lancé le service TikTok GO. Cette nouveauté permet aux utilisateurs non seulement de découvrir de nouveaux lieux via des vidéos intéressantes, mais aussi de réserver des hôtels et des destinations touristiques directement dans l'application. Auparavant, un utilisateur regardait une vidéo de voyage puis cherchait un billet via Google ou d'autres services ; désormais, tout ce processus s'effectue dans TikTok.

Cette étape signifie que TikTok entre en concurrence directe avec les principaux secteurs d'activité de Google — Search et Google Maps. Alors que la jeune génération a déjà commencé à utiliser TikTok comme moteur de recherche, le fait que les transactions s'y déroulent désormais devrait augmenter considérablement les revenus de la plateforme.

Intégration de contenus sportifs et de divertissement

La plateforme crée également des commodités spécifiques pour les fans de sport. Dans le cadre du projet TikTok GamePlan, un hub spécial a été organisé pour la Coupe du Monde de la FIFA. Les utilisateurs peuvent y consulter le calendrier des matchs, le tableau des tournois, les résultats en direct et des images exclusives. De plus, des partenariats ont été établis avec de grandes ligues telles que la MLS et la MLB, assurant la popularité du contenu sportif.

Les étapes clés de la transformation de la plateforme en « super app » comprennent :

  • Un système de vente directe via TikTok Shop ;
  • Des cartes interactives pour trouver des lieux locaux ;
  • Une collection de jeux et d'applications de divertissement ;
  • La mise en place d'opérations financières via l'obtention d'une licence Fintech.

Bien que TikTok soit passé à une nouvelle structure de propriété aux États-Unis, sa stratégie de développement mondiale reste inchangée. Selon les experts, le succès du modèle de « super app » sur le marché occidental reste à prouver, mais TikTok est le candidat ayant le plus grand potentiel en la matière.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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