Ousmane Dembélé show contre la Norvège : la France leader du groupe

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Ousmane Dembélé show contre la Norvège : la France leader du groupe

Le match entre les équipes nationales de France et de Norvège, disputé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, s'est terminé sur un résultat inattendu. Alors que de nombreux supporters s'attendaient à un duel entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, c'est la star du PSG, Ousmane Dembélé, qui a attiré tous les regards. Son jeu éclatant en première mi-temps et son triplé rapide ont assuré la victoire des « Bleus ». C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, l'entraîneur de l'équipe nationale de Norvège, Ståle Solbakken, a effectué une rotation importante dans l'effectif, malgré l'opportunité de prendre la tête du groupe. Le fait que les stars principales de l'équipe, Erling Haaland et Martin Ødegaard, soient restées sur le banc s'est avéré coûteux pour les Scandinaves. La France, quant à elle, a accentué la pression dès les premières minutes du match.

Le bénéfice de 32 minutes de Dembélé

Dès la 6e minute de jeu, Ousmane Dembélé a transformé une passe de Kylian Mbappé en but. L'attaquant, ayant éliminé le défenseur adverse avec un mouvement élégant, a visé précisément le coin opposé. Peu après, Mbappé a encore joué le rôle d'assistant et Dembélé a porté le score à 2-0 d'une frappe enroulée hors de la surface de réparation.

L'équipe nationale de Norvège a réussi à réduire l'écart grâce à un but de Thelo Aasgard, espérant ainsi revenir dans le match. Cependant, Dembélé a inscrit son troisième but juste avant la pause, complétant ainsi son triplé. Libre dans la surface de réparation, le joueur a visé avec précision le bas du filet du pied gauche.

Seconde période et résultat final

En début de seconde période, la Norvège a eu une occasion idéale de réduire le score. L'arbitre a accordé un penalty après que Theo Hernandez a commis une faute dans sa propre surface. Cependant, le gardien Mike Maignan a repoussé le tir de Jørgen Strand Larsen, préservant son équipe d'un but certain. Cette situation a marqué le reste de la rencontre.

Juste avant la fin du match, le jeune talent Désiré Doué a scellé le score final d'une tête. Cette victoire a permis à la France de consolider sa première place dans le classement du groupe G. La Norvège, en revanche, a perdu des points précieux en laissant ses meilleurs joueurs sur le banc.

Pour les passionnés de football, ce match a une nouvelle fois montré l'équilibre des forces dans le football européen. En particulier, la régularité retrouvée d'Ousmane Dembélé et sa complicité avec Kylian Mbappé suggèrent que ce duo sera l'arme principale de l'équipe de France lors des prochains tournois.

FranceNorvègeOusmane DembéléKylian MbappéErling Haaland
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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