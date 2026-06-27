Novak Djokovic devient conseiller d'une grande société d'investissement

La légende mondiale du tennis Novak Djokovic apparaît dans un rôle inattendu : il a été nommé conseiller stratégique mondial pour la prestigieuse société de capital-investissement américaine General Atlantic. Ce partenariat devrait porter non seulement la maîtrise de l'athlète sur le court, mais aussi son influence et sa vision stratégique dans le monde des affaires vers un nouveau niveau. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon le communiqué officiel de General Atlantic, Djokovic collaborera étroitement avec la direction de l'entreprise, les sociétés de portefeuille et les investisseurs. Il aidera à appliquer son approche du leadership, de la résilience et de l'innovation, développée tout au long de sa carrière professionnelle, aux processus commerciaux. Selon Bloomberg, cette nomination a été annoncée à l'approche de la participation du tennisman serbe au tournoi de Wimbledon.

Mode de vie sain et investissements sportifs

La collaboration de Djokovic avec cette société n'est pas fortuite. Ces dernières années, l'athlète a activement investi dans des startups axées sur le mode de vie sain et le wellness. En particulier, après avoir investi dans la marque Waterdrop en 2023, il a fondé sa propre société de compléments alimentaires biologiques, SILA, en 2024. Son portefeuille comprend également des marques telles que Cob Foods et Incrediwear.

General Atlantic vise à étendre sa part dans les secteurs de la santé et du fitness en s'appuyant sur le vaste réseau de Djokovic. La direction de l'entreprise est convaincue que l'expérience du tennisman sera un facteur clé pour identifier de nouveaux projets prometteurs et développer les sociétés existantes.

Réformes dans le monde du tennis

Le PDG de l'entreprise a souligné dans une interview accordée à Bloomberg que Novak Djokovic a des vues uniques et fermes sur la réforme du tennis professionnel. Cela pourrait ouvrir de nouvelles portes pour des investissements massifs de General Atlantic et du tennisman dans l'industrie du sport à l'avenir.

Au cours des deux dernières années, General Atlantic a considérablement accru son intérêt pour le sport. L'entreprise détient déjà des parts dans plusieurs clubs de football, stades et agences de médias. Le partenariat avec Djokovic renforce la tendance des fonds de capital-investissement à pénétrer dans le monde du tennis. Actuellement, l'athlète se prépare sérieusement à remporter son 25e titre du Grand Slam.