Scandale sur le marché de l'insurtech : la startup Corgi accusée de vol de code open source

De graves tensions éclatent autour de la startup d'insurtech Corgi, soutenue par l'accélérateur Y Combinator. La société Papermark a accusé Corgi d'avoir volé un logiciel open source pour le présenter comme son propre produit. Cette situation remet sur le devant de la scène la question de la propriété intellectuelle et des licences open source dans l'écosystème des startups. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Le conflit a débuté après un post de Marc Seitz, l'un des fondateurs de Papermark, sur X (anciennement Twitter). Pour prouver ses accusations, Seitz a joint des captures d'écran du nouveau produit Dataroom lancé par Corgi. Les captures d'écran montraient que les fonctionnalités et les textes de l'interface de Corgi étaient identiques mot pour mot à ceux du produit Papermark.

Les logiciels de Dataroom, ou « salles de données », sont principalement utilisés par les startups pour envoyer en toute sécurité des documents de projet aux investisseurs en capital-risque et mener des processus de due diligence. Selon TechCrunch, Marc Seitz a qualifié l'action de Corgi de violation du droit d'auteur et même de « fraude ».

Réaction officielle de la direction de Corgi

Nico Laqua, cofondateur et PDG de Corgi, a d'abord promis d'examiner la situation avant de publier un communiqué rejetant les accusations. Il a affirmé que le code du produit est totalement différent de celui de Papermark. En rejetant les allégations de violation de licence, Laqua a souligné que « voler du code et copier un style de design sont deux choses différentes ».

Néanmoins, le dirigeant de Corgi a admis s'être trop appuyé sur des produits existants lors du processus de design. Selon lui, l'équipe s'est inspirée de solutions prêtes à l'emploi sur le marché au lieu de faire des choix visuels originaux, ce qui a conduit à une similitude d'apparence entre les produits.

Un représentant de l'entreprise a déclaré dans une interview à TechCrunch que les éléments problématiques avaient déjà été modifiés. Il a précisé que les similitudes n'étaient observées que dans les éléments visuels de deux pages de paramètres secondaires et que ces erreurs ont été corrigées immédiatement. L'équipe a réaffirmé que le code de Papermark n'avait pas été utilisé.

Logiciels open source et éthique des startups

Cet incident peut servir de leçon importante pour les startups technologiques. Bien que les projets open source soient souvent mis à disposition pour une utilisation libre, leurs conditions de licence et les droits d'auteur sont strictement protégés. De tels cas sont également pertinents pour le secteur IT en développement en Ouzbékistan, car les développeurs locaux utilisent largement les ressources open source internationales.

Pour l'instant, le conflit entre Papermark et Corgi n'est pas allé devant les tribunaux, mais les discussions sur les réseaux sociaux nuisent inévitablement à la réputation de la startup. Les experts rappellent que lors de la création d'un produit, non seulement l'originalité du code est cruciale, mais l'interface utilisateur (UI) et les textes doivent également être originaux.