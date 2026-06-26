Des secrets totalement inattendus en coulisses ont été révélés lors des matchs de la Coupe du Monde 2026. Selon des informations publiées par le prestigieux journal en ligne "The Telegraph", la Fédération qatarie de football aurait payé ses « propres supporters » pour soutenir son équipe nationale et remplir les stades.

Pour rappel, lors de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Qatar a concouru dans le groupe B avec le Canada, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine, terminant à la quatrième et dernière place du groupe. Cependant, le « spectacle de soutien » dans les tribunes semble leur avoir coûté très cher.

Voyages gratuits et « Pack Supporter »

Selon la source, près de mille citoyens qatariens auraient bénéficié d'un pack de services spéciaux pour assister aux matchs de la Coupe du Monde depuis le stade. Ce pack comprenait les avantages suivants :

Frais de vol entièrement pris en charge ;

Hébergement dans un hôtel situé à proximité du stade ;

Billets de match fournis gratuitement.

De plus, avant le début des rencontres, ces « supporters » ont reçu un « pack supporter » spécial composé de maillots aux couleurs de l'équipe nationale, de casquettes et de lunettes de soleil.

« C'est la première fois de ma vie que je vois du football au stade » : faux supporters

Le point le plus frappant du scandale est qu'un groupe de « supporters » qui encourageaient passionnément l'équipe nationale du Qatar lors des matchs de groupe s'est avéré être composé de citoyens américains et mexicains.

Lorsque les journalistes les ont interrogés, certains de ces « supporters » ont même admis qu'il s'agissait de la première fois de leur vie qu'ils assistaient à un match de football en direct dans un stade.

Si cette tactique payante de la Fédération qatarie de football a permis de rassembler la foule dans les tribunes, elle n'a malheureusement pas aidé à changer la performance décevante de l'équipe nationale sur le terrain.