Le Qatar a « acheté » ses supporters pour la Coupe du Monde 2026 ?! Enquête choc

·35·Sport
Le Qatar a « acheté » ses supporters pour la Coupe du Monde 2026 ?! Enquête choc

Des secrets totalement inattendus en coulisses ont été révélés lors des matchs de la Coupe du Monde 2026. Selon des informations publiées par le prestigieux journal en ligne "The Telegraph", la Fédération qatarie de football aurait payé ses « propres supporters » pour soutenir son équipe nationale et remplir les stades.

Pour rappel, lors de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Qatar a concouru dans le groupe B avec le Canada, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine, terminant à la quatrième et dernière place du groupe. Cependant, le « spectacle de soutien » dans les tribunes semble leur avoir coûté très cher.

Voyages gratuits et « Pack Supporter »

Selon la source, près de mille citoyens qatariens auraient bénéficié d'un pack de services spéciaux pour assister aux matchs de la Coupe du Monde depuis le stade. Ce pack comprenait les avantages suivants :

  • Frais de vol entièrement pris en charge ;

  • Hébergement dans un hôtel situé à proximité du stade ;

  • Billets de match fournis gratuitement.

De plus, avant le début des rencontres, ces « supporters » ont reçu un « pack supporter » spécial composé de maillots aux couleurs de l'équipe nationale, de casquettes et de lunettes de soleil.

« C'est la première fois de ma vie que je vois du football au stade » : faux supporters

Le point le plus frappant du scandale est qu'un groupe de « supporters » qui encourageaient passionnément l'équipe nationale du Qatar lors des matchs de groupe s'est avéré être composé de citoyens américains et mexicains.

Lorsque les journalistes les ont interrogés, certains de ces « supporters » ont même admis qu'il s'agissait de la première fois de leur vie qu'ils assistaient à un match de football en direct dans un stade.

Si cette tactique payante de la Fédération qatarie de football a permis de rassembler la foule dans les tribunes, elle n'a malheureusement pas aidé à changer la performance décevante de l'équipe nationale sur le terrain.

QatarCanadaSuisseMexiqueThe Telegraph
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le footballGeorgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le footballAujourd'hui, 22:04Montella : « Mes joueurs ne méritaient pas de telles critiques »Montella : « Mes joueurs ne méritaient pas de telles critiques »Aujourd'hui, 21:41Kerjakov : « Un miracle est nécessaire pour qu'l'Ouzbékistan accède aux play-offs »Kerjakov : « Un miracle est nécessaire pour qu'l'Ouzbékistan accède aux play-offs »Aujourd'hui, 21:35Le Milan AC nomme un nouvel entraîneur : Ruud Gullit met en garde concernant Christian PulisicLe Milan AC nomme un nouvel entraîneur : Ruud Gullit met en garde concernant Christian PulisicAujourd'hui, 21:16Andrey Fyodorov : « J'aurais gardé Kapadze à la place de Cannavaro »Andrey Fyodorov : « J'aurais gardé Kapadze à la place de Cannavaro »Aujourd'hui, 20:53Vitaliy Denisov analyse les problèmes de l'OuzbékistanVitaliy Denisov analyse les problèmes de l'OuzbékistanAujourd'hui, 20:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev