Le gouvernement américain prend le contrôle du modèle GPT-5.6 d'OpenAI

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Le gouvernement américain prend le contrôle du modèle GPT-5.6 d'OpenAI

Un nouveau saut technologique a eu lieu dans le monde de l'intelligence artificielle, mais cette fois, le lancement public d'un nouveau développement a rencontré un obstacle inattendu. Bien qu'OpenAI ait préparé son modèle GPT-5.6 le plus récent et le plus puissant, son déploiement à grande échelle a été temporairement retardé à la demande du gouvernement américain. Cette décision est d'une importance stratégique, justifiée par la nécessité d'évaluer l'impact des systèmes d'IA sur la sécurité nationale. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon des informations rapportées par The Information, basées sur une réunion fermée avec le PDG d'OpenAI, Sam Altman, le modèle GPT-5.6 n'est actuellement accessible qu'à un cercle restreint d'utilisateurs. Ces utilisateurs sont sélectionnés personnellement et l'ensemble du processus est coordonné par l'Office of Science and Technology Policy de la Maison Blanche ainsi que par l'Office of the National Cyber Director. Une telle approche signale le début d'une nouvelle ère dans les relations entre les géants de la technologie et l'État.

Dans un message adressé aux employés, Sam Altman a exprimé l'espoir que le déploiement complet du modèle GPT-5.6 ait lieu dans les prochaines semaines. Néanmoins, il a souligné qu'OpenAI n'avait pas l'intention de faire de ce régime de contrôle une pratique permanente. L'entreprise prévoit de développer, en collaboration avec les organismes gouvernementaux et les experts du secteur, un mécanisme plus transparent et compréhensible pour le lancement de nouveaux modèles.

Contrôle étatique et nouvelles réglementations

La gravité de la situation réside dans le fait que le secrétaire au Commerce des États-Unis, Howard Lutnick, a personnellement averti Sam Altman de ne pas annoncer publiquement le modèle GPT-5.6 sans l'accord des structures étatiques. De telles mesures strictes sont liées à la nouvelle politique de l'administration américaine dans le domaine de l'IA. Cette politique vise à maintenir la supériorité technologique et à prévenir les cyber-risques potentiels.

Pour rappel, selon un décret précédemment signé par le président Donald Trump, les développeurs d'IA américains doivent soumettre leurs modèles les plus récents au gouvernement au moins 30 jours avant leur lancement public. Cette règle devrait avoir un impact significatif sur les méthodes de travail de sociétés leaders telles qu'OpenAI, Google et Microsoft. Le gouvernement disposera ainsi de ce délai pour vérifier les paramètres de sécurité du modèle.

Selon les experts, de telles mesures de contrôle pourraient avoir des résultats ambivalents. D'un côté, cela garantit la sécurité, mais de l'autre, cela pourrait ralentir le rythme de l'innovation et limiter l'accès des utilisateurs aux outils les plus modernes. Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs ouzbeks, car les restrictions mondiales pourraient retarder l'arrivée des nouvelles fonctionnalités de ChatGPT dans notre région.

À l'heure actuelle, OpenAI n'a pas fait de déclaration officielle sur le lancement de GPT-5.6 et n'a pas révélé sa date de sortie publique. Les analystes du secteur supposent que ce modèle différera fondamentalement des précédents, non seulement par sa puissance de calcul, mais aussi par sa capacité de raisonnement logique et de résolution de problèmes complexes. L'évolution des événements dépend désormais de la conclusion finale du gouvernement américain.

OpenAIGPT-5.6Intelligence ArtificielleSam AltmanÉtats-Unis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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