Sénégal et Irak s'affrontent pour la troisième place

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Sénégal et Irak s'affrontent pour la troisième place

Les matchs de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent.

Les derniers matchs du groupe I débuteront à 00h00, heure de Tachkent. La qualification pour les play-offs étant déjà scellée, les équipes nationales du Sénégal et d'Irak s'affrontent pour décrocher la troisième place du groupe.

Les deux équipes n'ont pas réussi à marquer le moindre point lors des deux premières journées. Par conséquent, ce match permettra au Sénégal et à l'Irak de conclure leur participation à la Coupe du Monde sur un résultat honorable.

Le Sénégal aligne des joueurs expérimentés tels que Sadio Mane, Ismaïla Sarr et Lamine Camara dans son onze de départ. L'Irak tentera de menacer le but adverse via des joueurs comme Zidane Iqbal, Ali Al Hammadi et Ibrahim Bayesh.

Coupe du Monde 2026. Groupe I, 3e journée

Sénégal — Irak

Sénégal: Diaw, Diatta, Seck, Niakate, Jacobs, P. Gueye, Diarra, Mbaye, Camara, Mane, Sarr.

Irak: Basil, Putros, Hashim, Sulaka, Doski, Al Ammari, Jassim, Bayesh, Iqbal, Qasim, Al Hammadi.

Le vainqueur du match terminera à la troisième place du groupe I. L'équipe vaincue pourrait quitter la Coupe du Monde sans aucun point.

SénégalIrakZidane IqbalSadio Mane
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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