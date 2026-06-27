Menace de l'IA : les développeurs restent le métier le plus stable de la tech

Alors que les débats font rage sur la disparition de nombreux métiers avec le développement de l'intelligence artificielle (AI), une nouvelle étude révèle des résultats inattendus. Les développeurs, souvent considérés comme les premiers à être remplacés par l'AI, restent en réalité le groupe de spécialistes le plus stable et le plus demandé de l'industrie technologique. C'est ce qu'indique une analyse approfondie menée par la société de capital-risque SignalFire. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son article.

Sur fond de licenciements massifs dans le secteur, l'agence de recrutement Challenger, Gray & Christmas avait noté qu'en mai 2024, les réductions d'effectifs avaient atteint un sommet pour les dernières années. Pour la première fois, l'intelligence artificielle a été citée comme l'une des causes principales de la diminution des emplois. Cependant, les analystes de SignalFire se sont penchés non seulement sur les licenciements, mais aussi sur la dynamique de recrutement de millions d'employés et de plus de 80 millions d'entreprises.

Évolution des effectifs dans les grandes entreprises technologiques

Selon les résultats de l'étude, bien que le volume global des recrutements chez des géants comme Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, NVIDIA , Tesla et Uber ait diminué de 25 % par rapport à 2019, les vacances pour les ingénieurs n'ont reculé que de 11 %. Cela démontre que le besoin de développeurs diminue beaucoup plus lentement que dans d'autres domaines.

Fait notable, en 2025, les développeurs représentaient 55 % des nouvelles recrues dans les grandes corporations. À titre de comparaison, ce chiffre était de 46 % en 2019. Dans le segment des startups, la situation est encore plus positive : les nouvelles entreprises technologiques ont recruté 7 % d'ingénieurs de plus qu'en 2019.

Asher Bentok, responsable de la recherche chez SignalFire, souligne que si l'intelligence artificielle remplaçait réellement les développeurs, la demande pour ces professionnels devrait chuter brutalement. En pratique, les outils AI générateurs de code ne supplantent pas les spécialistes, mais augmentent leur productivité.

Les points de vue des dirigeants de NVIDIA et Anthropic

Des opinions divergentes existent même parmi les leaders du secteur. Par exemple, Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a averti que l'AI pourrait supprimer la moitié des emplois de bureau d'ici 5 ans, tandis que l'économiste en chef de l'entreprise, Peter McCrory, a déclaré ne pas observer pour l'instant d'augmentation du chômage chez les développeurs.

Le patron de NVIDIA, Jensen Huang, adopte une position encore plus ferme. Selon lui, l'introduction d'agents d'intelligence artificielle ne réduira pas le nombre d'ingénieurs, mais les rendra au contraire plus précieux. D'après Huang, après l'implémentation des outils AI chez NVIDIA, les développeurs ont commencé à travailler plus intensément, car l'automatisation de l'écriture du code leur permet de consacrer plus de temps à la création de nouvelles idées et de nouveaux produits.

Les experts expliquent cette situation par le « paradoxe de Jevons » en économie. Selon celui-ci, l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation d'une ressource n'entraîne pas une baisse de la demande, mais au contraire son augmentation. De même, à mesure que l'AI rend l'écriture du code moins coûteuse, l'éventail des tâches que les entreprises doivent résoudre s'élargit, maintenant ainsi le besoin d'ingénieurs qualifiés.