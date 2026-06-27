OnePlus N6 : nouveau smartphone avec batterie de 8000 mAh et écran AMOLED

·3·Technologie
OnePlus N6 : nouveau smartphone avec batterie de 8000 mAh et écran AMOLED

OnePlus, connue pour ses appareils abordables sur le marché des smartphones, continue de révéler des détails sur son modèle N6, attendu comme son prochain succès. Ce gadget, dont la présentation officielle est prévue pour le 30 juin, attire l'attention grâce à une source d'énergie record dans sa catégorie de prix et des caractéristiques techniques élevées. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La caractéristique principale du nouvel appareil est sa batterie massive de 8000 mAh. Cette valeur est rare pour les smartphones modernes, garantissant aux utilisateurs plusieurs jours d'autonomie. Selon ixbt.com, ce modèle sera le premier smartphone de la série N à posséder une batterie d'une telle capacité.

Spécifications techniques et système de refroidissement

Le OnePlus N6 ne se limite pas à sa batterie. Le fabricant a confirmé que le smartphone sera équipé d'un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela assure une fluidité d'image et une luminosité des couleurs, créant d'excellentes opportunités pour les jeux et le contenu multimédia. Bien que la diagonale exacte de l'écran n'ait pas encore été révélée, sa qualité devrait être de haut niveau.

Un autre aspect remarquable est le système de refroidissement de l'appareil. Le smartphone est doté d'une chambre à vapeur occupant une surface de 5300 mm². Les représentants de l'entreprise soulignent qu'il s'agit du plus grand système de refroidissement dans le segment des smartphones jusqu'à 210 dollars. Cette technologie empêche la surchauffe de l'appareil et améliore son efficacité à long terme.

Caméra et performance

Pour les amateurs de photographie, le OnePlus N6 propose un système de double caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels. L'appareil est capable d'enregistrer des vidéos à 60 images par seconde. Il dispose également d'un mode Dual View Video, permettant à l'utilisateur de filmer simultanément avec la caméra frontale et la caméra principale. Pour les selfies, une caméra frontale de 8 mégapixels est prévue.

En ce qui concerne la puissance interne et la rapidité du smartphone, les premières informations indiquent qu'il repose sur le chipset MediaTek Dimensity 6300. Ce processeur se distingue par son support des réseaux 5G et son efficacité énergétique. Le prix approximatif de l'appareil devrait se situer autour de 200-210 dollars, ce qui en fera un concurrent sérieux pour le segment milieu de gamme sur le marché des smartphones.

OnePlusSmartphoneTechnologieBatterieMediaTek
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le gouvernement américain prend le contrôle du modèle GPT-5.6 d'OpenAILe gouvernement américain prend le contrôle du modèle GPT-5.6 d'OpenAIAujourd'hui, 02:51Menace de l'IA : les développeurs restent le métier le plus stable de la techMenace de l'IA : les développeurs restent le métier le plus stable de la techAujourd'hui, 02:24Alaska Airlines équipe tous ses avions régionaux avec l'internet StarlinkAlaska Airlines équipe tous ses avions régionaux avec l'internet StarlinkAujourd'hui, 01:52D'anciens ingénieurs de Starlink fondent Eclipse Space : des satellites sur le modèle d'AppleD'anciens ingénieurs de Starlink fondent Eclipse Space : des satellites sur le modèle d'AppleAujourd'hui, 01:28Avito simplifie la vente de vêtements grâce à l'IAAvito simplifie la vente de vêtements grâce à l'IAAujourd'hui, 00:53Novak Djokovic devient conseiller d'une grande société d'investissementNovak Djokovic devient conseiller d'une grande société d'investissementAujourd'hui, 00:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois