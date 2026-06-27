OnePlus N6 : nouveau smartphone avec batterie de 8000 mAh et écran AMOLED

OnePlus, connue pour ses appareils abordables sur le marché des smartphones, continue de révéler des détails sur son modèle N6, attendu comme son prochain succès. Ce gadget, dont la présentation officielle est prévue pour le 30 juin, attire l'attention grâce à une source d'énergie record dans sa catégorie de prix et des caractéristiques techniques élevées. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La caractéristique principale du nouvel appareil est sa batterie massive de 8000 mAh. Cette valeur est rare pour les smartphones modernes, garantissant aux utilisateurs plusieurs jours d'autonomie. Selon ixbt.com, ce modèle sera le premier smartphone de la série N à posséder une batterie d'une telle capacité.

Spécifications techniques et système de refroidissement

Le OnePlus N6 ne se limite pas à sa batterie. Le fabricant a confirmé que le smartphone sera équipé d'un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela assure une fluidité d'image et une luminosité des couleurs, créant d'excellentes opportunités pour les jeux et le contenu multimédia. Bien que la diagonale exacte de l'écran n'ait pas encore été révélée, sa qualité devrait être de haut niveau.

Un autre aspect remarquable est le système de refroidissement de l'appareil. Le smartphone est doté d'une chambre à vapeur occupant une surface de 5300 mm². Les représentants de l'entreprise soulignent qu'il s'agit du plus grand système de refroidissement dans le segment des smartphones jusqu'à 210 dollars. Cette technologie empêche la surchauffe de l'appareil et améliore son efficacité à long terme.

Caméra et performance

Pour les amateurs de photographie, le OnePlus N6 propose un système de double caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels. L'appareil est capable d'enregistrer des vidéos à 60 images par seconde. Il dispose également d'un mode Dual View Video, permettant à l'utilisateur de filmer simultanément avec la caméra frontale et la caméra principale. Pour les selfies, une caméra frontale de 8 mégapixels est prévue.

En ce qui concerne la puissance interne et la rapidité du smartphone, les premières informations indiquent qu'il repose sur le chipset MediaTek Dimensity 6300. Ce processeur se distingue par son support des réseaux 5G et son efficacité énergétique. Le prix approximatif de l'appareil devrait se situer autour de 200-210 dollars, ce qui en fera un concurrent sérieux pour le segment milieu de gamme sur le marché des smartphones.