D'anciens ingénieurs de Starlink fondent Eclipse Space : des satellites sur le modèle d'Apple

Un groupe d'ingénieurs expérimentés ayant participé à la création et à l'expansion du projet Starlink de SpaceX a annoncé le lancement d'une nouvelle startup nommée Eclipse Space. Cette entreprise vise à fournir aux États et aux grandes corporations une gamme de satellites prêts à l'emploi et faciles à gérer, à l'image de l'iPhone. C'est ce qu'indique la publication ixbt.com. information rapporte.

Eclipse Space a débuté ses activités il y a un an à Redmond, dans l'État de Washington — précisément dans la zone où sont fabriqués les appareils Starlink. Le fondateur et PDG de la startup, Derek Werta, a précédemment travaillé chez SpaceX en tant qu'ingénieur-manager pour les charges utiles des satellites. Selon lui, les premiers produits matériels de l'entreprise seront livrés aux clients dès cette année.

Une nouvelle approche de la production

Alors que SpaceX utilise un modèle d'intégration verticale où elle contrôle tous les processus, Eclipse Space a choisi une voie totalement différente, propre à Apple. Dans ce modèle, la startup développe l'architecture des satellites, détient la propriété intellectuelle et conçoit les processus de fabrication, mais confie l'assemblage direct à des partenaires régionaux.

Cette approche permet aux clients de posséder leur propre réseau de satellites sans avoir à construire une infrastructure massive comme celle de SpaceX. Actuellement, près de 30 employés travaillent dans la startup, dont plus de la moitié sont des spécialistes venant directement du projet Starlink. Parmi eux figurent des ingénieurs seniors spécialisés dans les antennes à réseau à commande de phase, le logiciel et les systèmes énergétiques.

Capacités techniques et plans futurs

Le premier satellite de démonstration complet de l'entreprise devrait être mis en orbite en 2027. Cet appareil sera construit sur une plateforme de moins de 100 kg et sera équipé d'un capteur de dose de radiation et d'instruments de mesure des paramètres du plasma. Les satellites opérationnels auront les caractéristiques techniques suivantes :

Antennes à réseau à commande de phase en bande S ;

Liaisons inter-satellites en bande V ;

Systèmes énergétiques allant jusqu'à 8 kW ;

Possibilité de connexion directe aux smartphones via la technologie Direct-to-Device.

Derek Werta souligne que le modèle actuel du marché concentre l'infrastructure satellitaire entre les mains de quelques États et opérateurs seulement. Les autres pays sont contraints d'utiliser des réseaux tiers sur la base de locations. Eclipse Space souhaite éliminer cette dépendance et aider chaque État à créer son propre réseau spatial indépendant.

À l'avenir, la startup prévoit d'étendre ses technologies jusqu'à l'internet haut débit et même aux centres de données (data-centers) orbitaux. Plus de 20 appareils de l'entreprise pourront être lancés dans l'espace à l'aide d'une seule fusée Falcon 9, assurant ainsi l'efficacité économique du projet.