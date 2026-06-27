Avito simplifie la vente de vêtements grâce à l'IA

Avito, l'une des plus grandes plateformes de petites annonces en Russie, a lancé une nouvelle fonctionnalité qui transforme radicalement le processus de vente de vêtements pour les utilisateurs. Cet outil, nommé "Razberyom garderob", permet de créer une fiche produit complète à partir d'une seule photo grâce à l'IA. Cette nouveauté permet non seulement de gagner du temps, mais élimine également les complexités liées à la publication d'annonces. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information est-il précisé.

Le système repose sur le modèle multimodal A-Vision, un développement interne de l'entreprise. Contrairement aux algorithmes précédents, le nouveau service ne s'appuie pas sur le texte saisi par l'utilisateur, mais analyse l'image pour identifier indépendamment la catégorie, la marque, la couleur, la taille et l'état de l'article. Cela élimine pour le vendeur la nécessité de remplir manuellement des dizaines de champs.

Capacités technologiques et efficacité

Selon les données d'ixbt.com, lors des tests de la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs ont publié plus de 100 000 annonces précisément grâce à l'IA. Fait notable, dans la moitié des cas, les vendeurs n'ont apporté aucune modification aux descriptions et caractéristiques générées par le système. Cela témoigne de la précision du fonctionnement de cette technologie

Le processus de création d'une annonce via smartphone est désormais accéléré de 40 %. Toutes les informations sont présentées prêtes sur un seul écran, et l'utilisateur a la possibilité de les modifier avant la publication. De plus, le système analyse les prix des produits similaires sur la plateforme pour suggérer le prix le plus optimal au vendeur.

Adaptation aux photos domestiques

Les modèles d'IA sont généralement entraînés sur des photos de haute qualité prises en studio, or les utilisateurs ordinaires utilisent souvent des images mal éclairées ou prises sous des angles défavorables. C'est pourquoi les ingénieurs d'Avito ont adapté le modèle A-Vision à l'aide d'adaptateurs LoRA pour comprendre spécifiquement les photos prises dans un environnement domestique.

À ce stade, ce service est disponible uniquement via l'application mobile. Il fonctionne dans les sections de vêtements pour adultes et enfants. À l'avenir, l'entreprise prévoit d'étendre cette technologie à d'autres catégories de produits, notamment les chaussures et les accessoires.

De telles solutions technologiques sont également très pertinentes pour des plateformes comme OLX, actives sur le marché ouzbek. L'intégration de l'IA dans l'e-commerce améliore non seulement l'expérience utilisateur, mais élève également la qualité du contenu de la plateforme à un niveau professionnel.