Cannavaro : « Nous ferons tout pour battre le Congo »

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Cannavaro : « Nous ferons tout pour battre le Congo »

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a participé à la conférence de presse organisée avant le match contre la République démocratique du Congo, où il a partagé ses réflexions sur la rencontre à venir.

Le spécialiste italien a souligné que l'adversaire est une équipe expérimentée et physiquement forte. Malgré cela, il a déclaré que l'équipe d'Ouzbékistan entrerait sur le terrain uniquement pour la victoire.

« Le Congo est une très bonne équipe. Ils ont de l'expérience et leurs joueurs sont bien préparés physiquement. Mais nous allons faire tout notre possible pour les battre », a déclaré Cannavaro.

Selon l'entraîneur, le match contre le Congo pourrait différer des deux précédents. En effet, l'Ouzbékistan a affronté des adversaires de très haut niveau mondial lors des premières journées.

« Le match de demain sera différent. Nous avons déjà joué contre deux adversaires de très haut niveau. La dernière rencontre n'a pas été facile non plus. Nous l'avons analysée en détail », a-t-il ajouté.

Cannavaro a également abordé la question des gardiens de but, soulignant qu'Otkir Yusupov avait réalisé une bonne performance lors du premier match.

« Yusupov a bien joué lors du premier match. Nous voulions simplement donner une chance à notre autre gardien. Nous avons trois gardiens de haut niveau dans notre effectif », a déclaré l'entraîneur.

Il a précisé que le staff technique s'efforce de donner l'opportunité de jouer au plus grand nombre de joueurs possible lors de la Coupe du Monde.

« Je m'efforce de donner une chance à tous les joueurs, car une telle expérience acquise lors d'une Coupe du Monde est cruciale pour chaque joueur », a conclu Fabio Cannavaro.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan entrera sur le terrain face à la RD Congo avec l'objectif de remporter sa première victoire du tournoi et d'offrir un résultat honorable à ses supporters.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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