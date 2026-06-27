Odil Hamrobekov : « Nous donnerons tout contre le Congo »

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Odil Hamrobekov, a partagé ses réflexions avant le match crucial contre la République démocratique du Congo lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Dans un entretien accordé au service de presse de l'UFA, le joueur de 30 ans a souligné que d'affronter les meilleurs footballeurs du monde lors du Mondial représentait une expérience précieuse pour l'équipe.

« Nous avons eu la chance de jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Je pense que nous avons acquis beaucoup d'expérience. C'est la première fois que nous ressentons le niveau d'une Coupe du Monde, et cela laisse des impressions très positives », a déclaré Hamrobekov.

Parallèlement, le milieu de terrain a admis que les résultats des premiers matchs n'avaient satisfait ni les joueurs ni les supporters. Selon lui, ce Mondial servira d'école pour les futures participations de l'équipe aux compétitions internationales.

« Seuls les résultats ne nous satisfont pas, nous et les supporters. Mais ce Mondial est une grande école pour notre participation future à la Coupe d'Asie et à d'autres tournois internationaux. C'est particulièrement bénéfique pour les jeunes joueurs qui nous accompagnent », a-t-il ajouté.

Hamrobekov a indiqué que même si les chances de l'Ouzbékistan d'atteindre les play-offs étaient très faibles, l'équipe tenterait d'en tirer profit jusqu'au bout.

« Beaucoup de choses seront clarifiées avant notre match. Avec l'équipe, nous essaierons de tirer le maximum même d'une petite opportunité. Si nous parvenons à passer au tour suivant, ce sera une grande joie pour notre peuple. Nous voulons sortir du groupe et laisser de bons souvenirs », a déclaré le footballeur.

Le milieu de terrain de la sélection nationale a souligné que lors du match contre la RD Congo, les deux parties entreront sur le terrain uniquement pour la victoire.

« Je pense que l'équipe qui sera le mieux préparée mentalement et physiquement atteindra son objectif. Nous donnerons tout. Nous devons aborder ce match comme si c'était le dernier de notre carrière. J'espère que le résultat sera celui que nous souhaitons », a souligné Hamrobekov.

Il a également déclaré être fier que le monde entier connaisse mieux l'Ouzbékistan grâce à la Coupe du Monde.

Pour rappel, le match entre l'Ouzbékistan et la RD Congo débutera le 28 juin à 04h30, heure de Tachkent. Actuellement, le représentant africain a 1 point, tandis que l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro, n'a pas encore marqué de point.