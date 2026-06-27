Alaska Airlines équipe tous ses avions régionaux avec l'internet Starlink

L'intégration des technologies numériques dans le monde de l'aviation franchit une nouvelle étape. Alaska Airlines, l'un des grands transporteurs américains, a achevé l'installation de l'internet par satellite Starlink sur l'ensemble de ses 91 avions régionaux. Cette étape permet aux passagers de bénéficier d'un réseau à haute vitesse pendant le vol, comme s'ils étaient au sol. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information .

Selon Ixbt.com, Alaska Airlines et sa filiale Hawaiian ont désormais équipé près de 150 appareils au total avec le système Starlink. Le point le plus notable est que ce service est entièrement gratuit pour les membres du programme de fidélité Atmos Rewards. Cela fait partie de la stratégie de la compagnie aérienne pour élargir sa base de clients et améliorer la qualité du service.

La technologie Starlink se distingue de l'internet aéronautique traditionnel par sa latence minimale et sa capacité de débit élevée. La vitesse de téléchargement à bord peut atteindre 500 Mbps et la vitesse d'envoi jusqu'à 70 Mbps. De telles performances permettent aux passagers de communiquer par appels vidéo, de jouer à des jeux en ligne et de regarder des vidéos de haute qualité, même au-dessus des nuages.

La révolution Starlink dans l'aviation mondiale

Cette technologie, proposée par la société SpaceX dirigée par Elon Musk, se popularise rapidement. Non seulement Alaska Airlines, mais Southwest Airlines a également commencé ses vols après avoir équipé ses premiers avions de Starlink. De même, United Airlines l'implémente sur les vols long-courriers, et la compagnie espagnole Iberia sur ses lignes commerciales.

Actuellement, Starlink collabore avec 41 compagnies aériennes à travers le monde. Le nombre total d'avions intégrés au programme a dépassé 7 000. Ce chiffre témoigne du fait que l'internet par satellite deviendra une partie intégrante de l'industrie aéronautique dans un avenir proche.

Cette nouvelle est également importante pour les voyageurs ouzbeks et les utilisateurs de vols internationaux. L'adoption de telles technologies par les compagnies aériennes mondiales intensifie la concurrence et encouragera, avec le temps, les opérateurs volant vers l'Asie centrale à adopter des normes aussi élevées.

La direction d'Alaska Air Group s'est fixé des objectifs ambitieux. La compagnie prévoit d'équiper l'intégralité de ses 400 avions et plus avec le système Starlink d'ici 2027. La particularité du système est qu'il continue de fonctionner sans interruption avant le décollage et après l'atterrissage.