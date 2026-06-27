Après les récentes attaques massives de l'Ukraine, l'état d'urgence a été instauré en Crimée occupée le 26 juin à partir de 13h00. C'est ce qu'a The Moscow Times rapporté la publication.

Il a été indiqué qu'à la suite d'attaques ayant duré plusieurs jours, l'approvisionnement électrique a été perturbé dans plusieurs régions de la péninsule. Cela a confronté la population locale à divers problèmes, tels que la pénurie de carburant et des restrictions dans les transports publics.

Le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvojayev, a annoncé via un message vidéo sur Telegram que l'état d'urgence avait été instauré dans toute la ville.

« Ce régime restera en vigueur jusqu'à ce que la situation se stabilise », a déclaré Razvojayev.

Le chef de la Crimée, Sergueï Aksionov, a également confirmé dans son allocution la proclamation de l'état d'urgence dans toute la région. Selon lui, cette décision permettra de simplifier le processus de compensation des dommages matériels et de résoudre plus rapidement les questions économiques.

Selon Razvojayev, ce régime donne le droit aux entrepreneurs d'invoquer officiellement la force majeure. De plus, la population pourra demander des compensations pour les appareils électroménagers endommagés par les coupures de courant. Dans les cas nécessaires, les autorités auront également le pouvoir de restreindre les déplacements des citoyens.

En raison des attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques, des coupures d'électricité rotatives sont en vigueur en Crimée depuis une semaine. Par conséquent, la population a été invitée à économiser l'énergie. Actuellement, des spécialistes travaillent à la restauration des réseaux électriques.

Razvojayev a précisé qu'en raison des coupures d'électricité, la pression d'eau a également chuté dans certaines zones de Sébastopol. Le système d'eau devrait être pleinement rétabli une fois l'alimentation électrique stabilisée. De plus, le trafic maritime passager dans la baie de Sébastopol a été temporairement suspendu le matin du 26 juin.

Par ailleurs, d'importants embouteillages se sont formés sur le pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie. Selon les informations, plus de deux mille voitures sont dans la file d'attente et les conducteurs doivent attendre environ cinq heures.

Selon les rapports, l'Ukraine a intensifié ses attaques de drones dans la région ces dernières semaines. Les frappes ont principalement visé les camions militaires et les citernes de carburant approvisionnant la Crimée par le nord, ce qui a aggravé la pénurie d'essence sur la péninsule.