La France et la Norvège se battent pour la tête du groupe

Les matchs de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent.

Les derniers matchs du groupe « I » ont débuté à 00h00, heure de Tachkent. Les équipes nationales de France et de Norvège, ayant déjà assuré leur qualification pour les play-offs, s'affrontent pour la première place du groupe.

Les deux équipes ont récolté 6 points après les deux premières journées. Par conséquent, ce match déterminera l'équipe qui terminera première du groupe « I ».

La France aligne dans son équipe type des attaquants tels que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué. La Norvège, quant à elle, tentera de poser des problèmes à son adversaire grâce à un jeu rapide et physique.

CM 2026. Groupe « I », 3e journée

Norvège — France

Norvège: Selvik, Osgord, Falchener, Shelderup, Berg, Bobb, Byorkan, Larsen, Ostigor, Torstvedt, Eursnes.

France: Maignan, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Tchouaméni, Koné, Doué, Olise, Dembélé, Mbappé.

Le résultat de ce match pourrait également influencer le futur adversaire des équipes lors des play-offs. C'est pourquoi la France et la Norvège devraient tout donner pour finir premières du groupe.