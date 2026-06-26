La France et la Norvège se battent pour la tête du groupe

·43·Sport
La France et la Norvège se battent pour la tête du groupe

Les matchs de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent.

Les derniers matchs du groupe « I » ont débuté à 00h00, heure de Tachkent. Les équipes nationales de France et de Norvège, ayant déjà assuré leur qualification pour les play-offs, s'affrontent pour la première place du groupe.

Les deux équipes ont récolté 6 points après les deux premières journées. Par conséquent, ce match déterminera l'équipe qui terminera première du groupe « I ».

La France aligne dans son équipe type des attaquants tels que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué. La Norvège, quant à elle, tentera de poser des problèmes à son adversaire grâce à un jeu rapide et physique.

CM 2026. Groupe « I », 3e journée

Norvège — France

Norvège: Selvik, Osgord, Falchener, Shelderup, Berg, Bobb, Byorkan, Larsen, Ostigor, Torstvedt, Eursnes.

France: Maignan, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Tchouaméni, Koné, Doué, Olise, Dembélé, Mbappé.

Le résultat de ce match pourrait également influencer le futur adversaire des équipes lors des play-offs. C'est pourquoi la France et la Norvège devraient tout donner pour finir premières du groupe.

FranceNorvègeKylian MbappéOusmane DembéléMichael Olise
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Odil Hamrobekov : « Nous donnerons tout contre le Congo »Odil Hamrobekov : « Nous donnerons tout contre le Congo »Aujourd'hui, 00:19Sénégal et Irak s'affrontent pour la troisième placeSénégal et Irak s'affrontent pour la troisième placeHier, 23:18Le Qatar a « acheté » ses supporters pour la Coupe du Monde 2026 ?! Enquête chocLe Qatar a « acheté » ses supporters pour la Coupe du Monde 2026 ?! Enquête chocHier, 22:07Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le footballGeorgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le footballHier, 22:04Montella : « Mes joueurs ne méritaient pas de telles critiques »Montella : « Mes joueurs ne méritaient pas de telles critiques »Hier, 21:41Kerjakov : « Un miracle est nécessaire pour qu'l'Ouzbékistan accède aux play-offs »Kerjakov : « Un miracle est nécessaire pour qu'l'Ouzbékistan accède aux play-offs »Hier, 21:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev