Le club anglais Manchester City a recruté Mathis Deturbe, ailier du club français Troyes.

Le service de presse de Troyes a officiellement annoncé le transfert du joueur de 19 ans chez les Citizens. Il est à noter que les deux clubs font partie du City Football Group.

Zamin.uz avait rapporté ce transfert potentiel dès le 19 décembre 2025. Un article intitulé « Mathis Deturbe pourrait choisir le club de Manchester City » avait été publié sur notre site ce jour-là. Quelques mois plus tard, ce transfert est officiellement confirmé.

Selon le journal L'Équipe, Manchester City a payé 25 millions d'euros pour le jeune joueur.

Cependant, Deturbe pourrait ne pas commencer la nouvelle saison à Manchester. Selon les sources, les Citizens prévoient de le prêter prochainement à Monaco avec une option d'achat.

La saison dernière, Mathis Deturbe a disputé 33 matchs en Ligue 2 française, marquant 3 buts et délivrant 5 passes décisives.