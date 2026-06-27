Elon Musk rachète Mesh, une startup fondée par d'anciens ingénieurs de SpaceX

·55·Technologie
Elon Musk rachète Mesh, une startup fondée par d'anciens ingénieurs de SpaceX

Le géant de la technologie Elon Musk a procédé à une nouvelle acquisition stratégique afin de renforcer ses projets spatiaux et d'AI. Les régulateurs ont autorisé Musk à racheter Mesh Optical Technologies, une startup fondée par d'anciens ingénieurs de SpaceX. Cet accord représente non seulement un transfert technologique, mais sert également de fondation pour les futurs centres de données spatiaux. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La société Mesh se spécialise dans le développement de transceivers optiques utilisant la lumière pour l'échange d'informations entre les centres de traitement de données. Selon ixbt.com, ces appareils se distinguent par une efficacité énergétique bien supérieure et une latence nettement plus faible que les alternatives actuelles.

L'expérience Starlink et ses nouveaux horizons

Il est notable que les fondateurs de Mesh ont directement participé à la création des technologies de communication laser pour l'internet satellitaire Starlink au sein de SpaceX. En février, cette startup avait réussi à lever 50 millions de dollars auprès du fonds Thrive Capital. Désormais, cette expertise réintègre l'empire d'Elon Musk.

Les technologies de Mesh ne se limitent pas aux centres terrestres. L'entreprise a manifesté un grand intérêt pour l'application de ses développements dans l'espace. Cela s'avère opportun pour le projet Starmind récemment annoncé par SpaceX. Starmind est un système de centres de données massifs situés dans l'espace, où la communication laser inter-satellites joue un rôle central.

Centres d'AI dans l'espace

SpaceX a déjà officiellement présenté son premier centre de données spatial ou satellite destiné aux calculs d'AI sous le nom de code AI1. Pour la production de masse de ces appareils, l'entreprise a commencé la construction d'une usine géante de 1 million de mètres carrés. Cela montre l'intention de Musk de transformer l'espace non seulement en un centre de communication, mais aussi en un centre de puissance de calcul.

Selon Elon Musk, le développement de centres de données orbitaux pour l'AI est bien plus simple que celui des satellites de communication Starlink actuels. Les technologies de Mesh assureront l'échange de données à la vitesse de la lumière et avec une consommation d'énergie minimale entre ces centres.

Pour les utilisateurs et passionnés de technologie, cette nouvelle signifie que la vitesse internet globale et les technologies de cloud computing passent à un nouveau stade. Les serveurs spatiaux réduiront la dépendance vis-à-vis des infrastructures terrestres et augmenteront la stabilité de l'écosystème numérique mondial. Grâce à cet achat, SpaceX renforcera sans aucun doute sa supériorité technologique dans l'espace.

Elon MuskSpaceXStarlinkMeshTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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