Le superordinateur a prédit le vainqueur de ce match : Portugal ou Colombie ?

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Le superordinateur a prédit le vainqueur de ce match : Portugal ou Colombie ?

Aujourd'hui, le 28 juin, nous assisterons à un véritable choc au sommet dans le groupe « K » de la Coupe du Monde 2026. Avant ce match crucial entre le Portugal et la Colombie, qui déterminera le vainqueur du groupe, le célèbre Opta a dévoilé les prédictions de son superordinateur.

Que disent les calculs ?

Selon les analyses numériques d'Opta Analyst, les Portugais sont les grands favoris de la rencontre d'aujourd'hui. Cependant, il ne faut jamais sous-estimer les représentants sud-américains.

Les probabilités de victoire fournies par le superordinateur sont les suivantes :

Équipe

Probabilité de victoire

Portugal

48,9 %

Colombie

26,0 %

Match nul (probabilité restante)

25,1 %

Comme le montrent les chiffres, l'intelligence artificielle estime les chances de succès des Européens à près de 50 %. La victoire de la Colombie est évaluée plus bas, avec un taux de 26 %.

Situation dans le groupe « K » : La bataille pour la première place

Ce match n'est pas seulement une question de prestige, c'est une lutte décisive pour obtenir un adversaire plus abordable en phase à élimination directe et assurer la 1ère place du groupe. Après les deux premières journées, voici la situation des équipes :

  • Colombie — 6 points : Avec un sans-faute en deux matchs, ils sont en tête du groupe. Un match nul leur suffit aujourd'hui pour conserver la première place.

  • Portugal — 4 points : Ils occupent la deuxième place. Si les Portugais veulent se qualifier en tant que vainqueurs de groupe, ils doivent impérativement jouer pour la victoire aujourd'hui.

Quelle tactique fonctionnera lors de ce super match ? Les chiffres du superordinateur seront-ils exacts ou les Colombiens briseront-ils une fois de plus les pronostics ? Le duel enflammé sur le terrain nous le dira !

PortugalColombieOpta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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