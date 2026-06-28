Tarxanov analyse la participation de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde

L'entraîneur russe Aleksandr Tarxanov a commenté la participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026.

Selon l'expert, il serait injuste de critiquer sévèrement les résultats de la sélection ouzbeke, qui participe à la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Le simple fait de s'être qualifié pour le tournoi mondial est déjà considéré comme un grand succès pour le football du pays.

« On ne peut pas leur faire de reproches. L'Ouzbékistan s'est qualifié pour la Coupe du Monde pour la première fois. Participer au Mondial est en soi une grande réussite. L'équipe a acquis une expérience précieuse et sera mieux préparée pour la prochaine Coupe du Monde », a déclaré Tarxanov.

Cependant, l'entraîneur russe n'a pas estimé que les chances de l'Ouzbékistan d'atteindre les phases éliminatoires lors de ce tournoi étaient élevées.

« Cette fois, il leur sera difficile de passer au tour suivant car ils ont encaissé trop de buts », a rapporté la chaîne Match TV.

Pour rappel, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro, s'est inclinée 1-3 face à la Colombie et 0-5 face au Portugal lors des deux premières journées.

Les « Loups blancs » affronteront la RD Congo lors du dernier match de la phase de groupes. Bien que l'équipe conserve une chance théorique d'accéder aux play-offs, l'important déficit de différence de buts rend la tâche très complexe.