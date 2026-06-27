Découverte surprenante sur Mars : premières traces organiques complexes identifiées

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Découverte surprenante sur Mars : premières traces organiques complexes identifiées

le rover Perseverance de la NASA a réalisé une nouvelle découverte cruciale pour la science sur Mars. Les scientifiques ont identifié du carbone macromoléculaire dans les roches du cratère Jezero, une zone de lac ancien existant il y a environ 3,7 milliards d'années. Il s'agit de l'une des découvertes de matières organiques les plus significatives enregistrées dans la couche la plus proche de la surface martienne. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue scientifique Science Advances (SA) .

Il a été rapporté que les chercheurs ont utilisé l'instrument scientifique SHERLOC du rover pour étudier les roches exposées de « Bright Angel » situées dans la zone du canal fluvial de Neretva Vallis. Parmi les roches examinées figure également la marne de « Shayava Falls » , connue pour ses motifs tachetés rappelant la peau d'un reptile. Auparavant, ces taches avaient suscité des débats passionnés sur leur possible origine biologique.

Selon Kyle Uskert, astrobiologiste au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la détection de carbone macromoléculaire à la surface d'une roche non traitée est l'une des matières organiques les plus superficielles trouvées sur Mars. Cela pourrait signifier que les composés organiques ont été exposés récemment ou qu'ils ont été bien préservés grâce à des minéraux ayant des propriétés de photoprotection.

Les experts notent que les propriétés spectrales du carbone correspondent à la fois à des sources abiotiques — comme les météorites ou les roches hydrothermales, et à des sources biotiques — comme les tapis microbiens ou les dérivés organiques du charbon. Par conséquent, il est impossible pour l'instant de tirer une conclusion définitive sur l'origine exacte de ces substances.

Selon Ashley Murphy, géologue à l'Institut des sciences planétaires, les données actuelles ne suffisent pas pour identifier précisément la source du carbone. C'est pourquoi la possibilité d'une origine biologique n'est pas exclue pour le moment.

Les scientifiques pensent que pour éclaircir totalement ce mystère, il est nécessaire de ramener des échantillons de Mars sur Terre et de les analyser en profondeur dans des laboratoires modernes. Si l'origine biologique de ces composés organiques est confirmée à l'avenir, cela pourrait radicalement changer la perception de l'humanité sur l'existence d'une vie sur Mars.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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