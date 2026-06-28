Starlink Mobile arrive en Mongolie : les smartphones se connectent directement aux satellites

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Starlink Mobile arrive en Mongolie : les smartphones se connectent directement aux satellites

SpaceX, dirigée par Elon Musk, a officiellement annoncé le déploiement de son service Starlink Mobile en Mongolie. Cette technologie permet aux smartphones standards de communiquer directement avec les satellites sans aucun équipement supplémentaire. Cette étape devrait marquer le début d'une nouvelle ère dans les télécommunications mondiales, car elle permet désormais d'accéder au réseau mobile même dans les zones dépourvues de tours de communication. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, ce projet est réalisé en collaboration avec GMobile, l'opérateur de télécommunications local de Mongolie. La particularité de la technologie Starlink Mobile est que les utilisateurs n'ont pas besoin d'acheter d'antennes spéciales ou d'équipements coûteux. Les smartphones standards LTE peuvent recevoir les signaux satellites à ciel ouvert, ce qui devient une solution vitale pour les populations vivant dans les régions reculées.

Une révolution numérique pour les zones reculées

La Mongolie se distingue par ses steppes infinies et sa faible densité de population. C'est pourquoi le service Starlink Mobile s'adresse prioritairement aux bergers, aux employés de l'industrie minière et aux spécialistes opérant dans des zones isolées. Là où les tours de téléphonie mobile traditionnelles ne parviennent pas, les messageries et les applications mobiles de base fonctionneront désormais de manière stable.

La technologie garantit une connectivité de base dans les zones dites « zones blanches », où l'infrastructure terrestre est totalement absente. C'est une opportunité sans précédent non seulement pour la communication quotidienne, mais aussi pour contacter les services de secours en cas d'urgence. SpaceX vise, à travers ce service, à unir les points les plus reculés du monde dans un espace numérique unique.

Importance régionale et perspectives d'avenir

L'application de cette technologie suscite également un grand intérêt pour les pays comme l'Ouzbékistan, caractérisés par de nombreuses zones montagneuses et désertiques. L'expérience en Mongolie montre que la communication par satellite peut être une alternative plus efficace et moins coûteuse que la pose de câbles onéreux ou la construction de tours en haute montagne. Bien que le service soit actuellement limité aux messages texte de base et à l'échange de données, une amélioration de la qualité des appels vocaux est prévue pour l'avenir.

Le lancement du projet Starlink Mobile sera un concurrent sérieux face aux services SOS par satellite de géants comme Apple et Google sur le marché mondial. Cependant, le projet de Musk se distingue par son ampleur et son orientation vers un usage massif. Le gouvernement mongol prévoit, via ce partenariat, de développer l'économie numérique du pays et d'assurer l'accessibilité des technologies de l'information pour toutes les couches de la population.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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