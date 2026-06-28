Détails sur Grand Theft Auto VI : monde de jeu et nouvelles technologies

De nouveaux détails ont été révélés sur Grand Theft Auto VI (GTA 6), le jeu que les gamers du monde entier attendent avec impatience. Ce projet, développé par Rockstar Games, devrait non seulement posséder la carte la plus vaste et la plus dense de l'histoire de la société, mais aussi de toute l'industrie du jeu vidéo. Des informations divulguées par l'un des grands magasins au Brésil ont donné un aperçu des capacités techniques et des intrigues du jeu. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

L'action du jeu se déroule dans l'État de Leonida, au centre duquel se trouve la ville familière de Vice City. Les développeurs ont rendu les zones les plus réalistes possibles, des rues éclairées aux néons jusqu'aux marécages dangereux et aux plages bondées. Selon ixbt.com, chaque recoin du monde du jeu a été minutieusement conçu pour offrir au joueur une totale liberté de mouvement.

Personnages et gameplay

L'intrigue de GTA 6 s'articule autour du premier duo criminel de l'histoire de la série : Jason et Lucia. Les joueurs auront la possibilité de basculer entre ces personnages en temps réel. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour coordonner avec précision des missions de braquage complexes. Chaque personnage possède des capacités uniques, influençant directement le déroulement des missions et les approches tactiques.

Une autre nouveauté majeure est le système de NPC (personnages non-joueurs) gérés par AI. Désormais, les passants auront des modèles de comportement distincts et pourront déclencher des événements aléatoires sur la carte. De plus, l'intégration des réseaux sociaux est renforcée : via les téléphones mobiles des personnages, il sera possible de regarder des vidéos populaires en temps réel, de suivre des célébrités de Vice City et de trouver des missions secrètes directement via les réseaux sociaux.

Capacités techniques et succès financier

Rockstar Games a également réalisé un bond technique majeur. Le jeu utilise la technologie avancée de Ray Tracing pour l'éclairage global ainsi qu'un système météorologique dynamique. Les tempêtes violentes et le cycle jour-nuit influencent non seulement l'aspect visuel, mais aussi la physique et le gameplay. Le projet est optimisé pour la console PS5 Pro, garantissant une image haute résolution et un taux de rafraîchissement stable.

Bien que le jeu ne soit pas encore officiellement sorti, ses indicateurs financiers sont impressionnants. Selon les données, le nombre de précommandes pour GTA 6 a dépassé 39 millions d'exemplaires. Cela a rapporté aux créateurs du jeu plus de 3 milliards de dollars avant même la première. Ces chiffres montrent l'immense intérêt suscité par le jeu et le fait qu'il a déjà couvert ses coûts plusieurs fois.