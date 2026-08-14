L’Inter attire des footballeurs anglais sur le marché des transferts

Le club milanais de l’Inter met en œuvre une stratégie particulière et audacieuse sur le marché des transferts. L’équipe italienne prévoit de recruter des joueurs issus de la Premier League afin de s’adapter à la compétitivité et à l’intensité de ce championnat. Selon les informations de Calciomercato et d’autres médias sportifs, les Nerazzurri étudient la possibilité d’enregistrer trois footballeurs anglais lors d’une seule période de transferts. Goal.com rapporte l’information.

La saison dernière, Manuel Akanji avait rejoint l’effectif en provenance de Manchester City. Lors de la période actuelle des transferts, l’Inter a déjà recruté John Stones, arrivé libre après la fin de son contrat avec Manchester City. Après de longues négociations avec Tottenham, l’officialisation du transfert de Djed Spence est également attendue. Le club ne compte toutefois pas s’arrêter là.

Curtis Jones et les règles des transferts

Le grand club italien tente également de recruter le milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones. Si ce transfert se concrétise, trois footballeurs anglais pourraient rejoindre un club de Serie A au cours d’une seule période de transferts. De nombreux supporters se demandent toutefois, à juste titre, si cela est réellement possible dans le contexte des règles strictes instaurées après le Brexit.

On sait qu’après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les ressortissants anglais, écossais, gallois et nord-irlandais ne sont plus considérés comme des citoyens de l’Espace économique européen. Dans le football, ils ont d’abord été temporairement classés parmi les joueurs étrangers. Toutefois, au début de la saison 2024/2025, la Fédération italienne de football (FIGC) a apporté d’importantes modifications au règlement.

Le nouveau règlement et les exceptions

Conformément aux lois régissant l’entrée des travailleurs étrangers dans le pays, une disposition spéciale a été introduite pour les clubs de Serie A. Selon le communiqué officiel, ils sont autorisés à enregistrer, en dehors des quotas généraux prévus pour les joueurs non ressortissants de l’UE, un seul footballeur professionnel britannique et un seul footballeur professionnel albanais venant de l’étranger.

Une question légitime se pose alors : si le règlement ne mentionne qu’un seul footballeur britannique, comment l’Inter peut-elle en enregistrer trois à la fois ? Selon les explications des spécialistes, les clubs cherchent à résoudre cette question en s’appuyant sur des failles juridiques légales et des mécanismes contractuels supplémentaires concernant les transferts et le statut des joueurs.

John Stones étant arrivé en tant qu’agent libre, ainsi que grâce à d’autres aspects juridiques, la situation devrait être mise en conformité avec les exigences du règlement. Pour Djed Spence et Curtis Jones, la direction du club prévoit également de régler toutes les formalités dans le respect des normes fixées par la Fédération italienne de football après les visites médicales.