Xiaomi présente un nouveau masseur à trois têtes

Le géant chinois de la technologie Xiaomi a présenté son nouveau produit au grand public et lancé les premières ventes du pistolet de massage Mijia Fascia Gun 3. Selon ixbt.com, ce gadget se distingue nettement des modèles traditionnels par sa conception originale et ses fonctions avancées, conçues pour détendre les muscles en profondeur. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Contrairement à la plupart des appareils similaires du marché, la nouvelle version est équipée non pas d'une, mais de trois têtes de massage de formes différentes. Cette solution permet d'adapter le traitement aux particularités des différentes parties du corps et d'améliorer considérablement l'efficacité globale de la séance.

Capacités techniques et modes de fonctionnement

Sous le boîtier du gadget se cache un puissant moteur sans balais à deux axes, capable de générer une force de pression allant jusqu'à 25 kilogrammes. La profondeur d'action atteint 4 millimètres. Ces caractéristiques permettent à l'appareil d'atteindre les tissus musculaires profonds et de réduire rapidement la fatigue après un effort physique intense.

Les ingénieurs ont prévu deux modes de fonctionnement principaux : fréquence fixe et fréquence variable. Chacun propose à son tour trois niveaux d'intensité. L'utilisateur peut ainsi choisir les réglages les mieux adaptés à sa condition physique et à sa sensibilité.

Fonctions intelligentes et autonomie de la batterie

Pour plus de confort, le Mijia Fascia Gun 3 intègre une fonction de mémoire intelligente. Lorsqu'il est rallumé, l'appareil revient automatiquement aux derniers réglages utilisés, évitant ainsi de devoir sélectionner le mode à chaque utilisation.

L'autonomie de l'appareil est assurée par une batterie de 2450 mA·ch. Selon Xiaomi, une charge complète permet jusqu'à 31 jours d'utilisation normale, réduisant les contraintes liées aux recharges fréquentes.

Le nouveau pistolet de massage est pour l'instant disponible en Chine au prix de lancement de 369 yuans. Ses nombreuses fonctions et sa longue autonomie en font une option intéressante pour les personnes actives et les amateurs de sport.