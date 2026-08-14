Apple a envoyé aux utilisateurs une alerte concernant une attaque de logiciels espions mercenaires

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Apple a envoyé aux utilisateurs une alerte concernant une attaque de logiciels espions mercenaires

Apple a diffusé une nouvelle série d’alertes concernant des incidents menaçant la sécurité de ses appareils. Selon ixbt.com, le géant technologique a envoyé des notifications spéciales aux clients soupçonnés d’avoir été ciblés par des logiciels espions sophistiqués soutenus par des États sur leur iPhone, iPad ou Mac. Cette mesure constitue une étape importante pour garantir la cybersécurité et alerter les utilisateurs en temps utile. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte que.

Selon des représentants de l’entreprise cités par TechCrunch, ces alertes ont été envoyées jeudi à des utilisateurs résidant dans 110 pays en une seule fois. À ce jour, Apple a informé des clients de plus de 150 pays à propos de telles attaques. Ces chiffres montrent clairement l’ampleur mondiale déjà atteinte par les logiciels espions utilisés par les gouvernements.

Nouveautés des alertes de sécurité

Dans un article d’assistance mis à jour sur son site web, Apple a indiqué que les utilisateurs seraient informés directement par une notification push apparaissant sur l’écran verrouillé de leur iPhone. Cette notification invite son propriétaire à prendre immédiatement les mesures appropriées. L’entreprise a également actualisé l’interface des alertes afin de faciliter l’accès des utilisateurs aux informations importantes concernant les prochaines étapes.

Le message reçu contient le texte suivant : “Apple a détecté une attaque de logiciel espion mercenaire visant votre iPhone. Des mesures peuvent être prises dès maintenant pour protéger vos données et votre appareil”. Il convient de noter qu’Apple envoie également ces alertes par e-mail et lorsque l’utilisateur se connecte à son compte.

Recommandations des experts et mesures de protection

John Scott-Railton, chercheur principal du groupe Citizen Lab spécialisé dans les recherches numériques, avait publié les premières informations sur ces alertes de logiciels espions sur le réseau social X (anciennement Twitter). Si vous recevez une telle notification, vous ne devez surtout pas l’ignorer. Selon les experts, ce message ne signifie pas nécessairement que votre appareil a été directement compromis, mais il est indispensable de prendre immédiatement des mesures de protection pour préserver vos données personnelles.

La notification push fournit également des conseils sur les personnes à contacter pour obtenir de l’aide. Il est recommandé aux utilisateurs d’activer Lockdown Mode (mode de protection renforcée), une fonctionnalité qui rend considérablement plus difficiles les attaques de logiciels espions. Selon Apple, aucun appareil sur lequel Lockdown Mode a été activé n’a jusqu’à présent été compromis avec succès.

Bien que les attaques menées au moyen de logiciels espions soient rares, le renforcement considérable des technologies de surveillance ces dernières années a favorisé leur utilisation abusive. Ces outils sont souvent employés contre des détracteurs et des militants de la société civile. Selon le chercheur de Citizen Lab Scott-Railton, depuis qu’Apple a instauré ses alertes de sécurité en 2021, ces nouvelles notifications push constituent une avancée majeure pour encourager les utilisateurs à demander de l’aide afin de protéger leurs appareils.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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