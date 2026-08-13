Instagram renouvelle son logo typographique

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Instagram renouvelle son logo typographique

Le célèbre réseau social Instagram a profondément remanié son logo typographique, ou wordmark, qui n’avait pas changé depuis dix ans. Cette évolution est considérée comme une étape importante pour moderniser l’identité visuelle de la plateforme et offrir aux utilisateurs une nouvelle expérience esthétique. Techcrunch.com en rend compte.

Selon les informations d’ixbt.com, la présentation du nouveau design a été annoncée par Adam Mosseri, dirigeant de l’entreprise, sur Instagram et Threads. Dans sa déclaration, il a souligné que le nouveau logo avait une apparence plus affirmée et moderne que le précédent, tout en conservant le respect de l’original.

La nouvelle police et ses particularités

Bien que l’ancien logo ait conservé sa pertinence pendant dix ans, il a commencé à paraître quelque peu dépassé. Meta a donc décidé de l’adapter aux exigences actuelles. Le nouveau logo typographique intègre des éléments rappelant l’écriture manuscrite, avec des courbes de style rétro dans les lettres « s », « r » et « g ».

Il convient de souligner que le choix de la police a suscité des débats parmi les utilisateurs. Certains saluent la nouvelle forme des lettres, tandis que d’autres plaisantent en affirmant que la forme particulière du « r » peut faire lire le nom « Instagzam ». Malgré cela, la marque Instagram est si reconnaissable que la plupart des utilisateurs l’identifient immédiatement, quelles que soient les ornements graphiques.

Réactions des utilisateurs et projets futurs

Lorsque les grandes marques modifient leur logo, leur audience manifeste généralement une certaine résistance ou incompréhension. Cette fois encore, le design actualisé a suscité des réactions positives, mais aussi des critiques. Certains estiment notamment que les membres de la jeune génération, qui n’ont pas appris l’écriture manuscrite, pourraient avoir du mal à comprendre la forme de la lettre « s », qui rappelle une petite voile de bateau.

Rappelons qu’Instagram avait effectué ses dernières modifications importantes de design en 2016. Une icône dotée d’un dégradé de couleurs très visible avait alors été introduite, remplaçant l’apparence classique de l’appareil photo brun. Pour l’instant, les représentants de Meta n’ont pas précisé si les icônes de l’application ou d’autres éléments de l’interface seraient également modifiés à l’avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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