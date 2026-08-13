Microsoft fusionne les applications Copilot et abandonne les fonctionnalités d’IA infructueuses

Il y a deux ans, Microsoft comparait les technologies d’intelligence artificielle à un changement de génération dans l’industrie et prévoyait de devenir un leader dans ce domaine. Aujourd’hui, le géant technologique a décidé de fusionner les applications Copilot distinctes destinées aux particuliers et aux entreprises, ainsi que de supprimer plusieurs fonctionnalités d’IA qui n’ont pas fait leurs preuves. Ces changements montrent que l’entreprise revoit sa stratégie afin de mieux concurrencer ChatGPT, Claude et Gemini, ses principaux rivaux sur le marché de l’IA. C’est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon GeekWire et les précisions fournies dans les documents officiels d’assistance de Microsoft, les fonctionnalités de l’application Copilot destinée à un usage personnel seront désormais intégrées à l’application Microsoft 365 Copilot orientée vers les entreprises. Cette décision reconnaît que les tâches d’IA personnelles et professionnelles se recoupent souvent et que la stratégie précédente de l’entreprise était trop complexe pour les utilisateurs. Ce processus s’inscrit également dans la tendance générale à la consolidation du marché des applications d’IA.

Réduction des fonctionnalités et calendrier des changements

Selon une déclaration officielle de Microsoft, les utilisateurs perdront l’accès à certaines fonctionnalités d’ici le 18 août 2026, notamment les discussions de groupe, les podcasts générés par l’IA dans Copilot, les fonctionnalités expérimentales de Copilot Labs et l’option Deep Research. L’entreprise abandonne également le personnage animé Mico. Cette figure flottante rappelait aux utilisateurs une interprétation moderne, fondée sur l’IA, de l’ancien assistant bien connu Clippy.

Microsoft a prévenu à l’avance que certaines fonctionnalités pourraient être temporairement indisponibles pendant la période de transition. Parallèlement, tous les fichiers créés via l’application Copilot autonome devraient être automatiquement transférés vers le service de stockage cloud OneDrive. Pour les utilisateurs professionnels payants, la fonctionnalité Researcher devrait remplacer l’option de recherche approfondie.

Tendances générales du marché de l’IA

Ces changements ne reflètent pas seulement la politique interne de Microsoft, mais aussi les mouvements des grands acteurs de l’ensemble du secteur de l’IA. D’autres entreprises technologiques avaient déjà pris des mesures pour simplifier leurs applications. Claude a notamment intégré la fonctionnalité Cowork à sa section Chat, tandis qu’OpenAI a intégré la fonction Operator, dotée de capacités agentiques, à ChatGPT. De son côté, Google continue d’ajouter à l’application Gemini des fonctionnalités spécialisées comme la recherche approfondie et la navigation sur les pages web.

La direction de Microsoft affirme que l’objectif principal de ces mises à jour est de rendre l’expérience Copilot plus simple et plus cohérente. Toutefois, cette décision signifie également que Copilot semble avoir quelque peu perdu sa direction. Comme l’a rapporté The Information en juillet, Jeyakob Andreou, vice-président chargé de superviser Copilot, avait souligné dans une note interne que l’application devait abandonner les fonctionnalités inefficaces pour trouver sa place dans la vie des clients.