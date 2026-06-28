Relation entre Jurgen Klopp et Mohamed Salah : l'entraîneur allemand dit la vérité

La relation entre l'ancien entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, et l'attaquant égyptien Mohamed Salah a longtemps été au centre de l'attention des médias. En particulier, certains désaccords survenus lors de la dernière saison du technicien au club de Merseyside ont alimenté diverses rumeurs. Cependant, Klopp a récemment mis fin à tous les doutes lors d'une interview. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon ESPN, Jurgen Klopp, qui occupe actuellement le poste de responsable mondial du football au sein du système Red Bull, a souligné que sa relation avec Mohamed Salah est excellente. Selon lui, les tensions passées entre l'entraîneur et le joueur se sont désormais transformées en une amitié sincère.

Conflits passés et nouvelle étape

L'incident le plus retentissant entre Klopp et Salah a eu lieu en avril 2024, lors d'un match contre West Ham au London Stadium. À l'époque, une vive altercation a éclaté entre la star égyptienne, qui s'apprêtait à entrer en jeu, et l'entraîneur. Cette situation avait donné à beaucoup l'impression que leur relation était totalement brisée.

« Nous sommes amis maintenant. J'ai toujours voulu être ami avec mes joueurs, même si c'est parfois impossible dans le cadre du travail. En tant qu'entraîneur, vous êtes parfois obligé de prendre des décisions qu'ils n'aiment pas. Mais le plus important est que tout cela appartient au passé. La chose la plus forte dans la vie, ce sont les bons souvenirs, ils l'emportent sur tout conflit », a expliqué le technicien allemand.

La grandeur et le professionnalisme de Salah

Jurgen Klopp a placé Mohamed Salah aux côtés de légendes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il a souligné que la régularité et le professionnalisme dont Salah a fait preuve au fil des ans ont fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. Bien qu'il soit impossible d'être parfait à chaque match, Salah a toujours cherché à porter l'équipe vers de nouveaux sommets.

« Il est un modèle non seulement pour le monde arabe, mais pour tout le monde du football. Il est si célèbre en Égypte que je ne peux pas y aller en vacances, car Mohamed m'a rendu très célèbre là-bas. Nous n'oublierons jamais le travail qu'il a accompli pour Liverpool, ses buts et sa contribution aux victoires. Nous avons simplement été témoins de la grandeur », a ajouté Klopp.

Pour rappel, sous la direction de Klopp à Liverpool, Mohamed Salah a remporté la Premier League, la Ligue des Champions et de nombreux autres trophées prestigieux. L'attaquant de 32 ans continue aujourd'hui ses performances prolifiques au club de Merseyside, tandis que Klopp fait une pause dans l'entraînement pour réaliser de nouveaux projets dans la gestion.