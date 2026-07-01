Eldor Shomurodov s'excuse auprès des supporters à Tachkent (vidéo)

Un groupe de joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan est revenu à Tachkent après leur participation à la Coupe du Monde 2026. Ils ont été chaleureusement accueillis dans la capitale par leurs proches, des responsables du football et de nombreux supporters.

Lors de la cérémonie d'accueil, le capitaine de l'équipe, Eldor Shomurodov, a pris la parole devant la foule, soulignant que les joueurs avaient fait tout leur possible lors du mondial. Il s'est également excusé auprès des supporters pour les résultats insatisfaisants.

Les joueurs sont revenus à Tachkent via Istanbul

Les membres de l'équipe nationale sont arrivés dans le pays par un vol Istanbul — Tachkent.

Parmi les joueurs revenus figurent :

Abduvohid Ne’matov ;

Avazbek O‘lmasaliyev ;

Rustam Ashurmatov ;

Odil Hamrobekov ;

Aziz G‘aniyev ;

Jasur Jaloliddinov ;

Doston Hamdamov ;

Azizbek Amonov ;

et Eldor Shomurodov.

Lors de la cérémonie d'accueil organisée après l'aéroport, les joueurs ont été accueillis par les membres de leur famille, des supporters et des représentants du football ouzbek.

Shomurodov s'est adressé aux supporters depuis la tribune

Dans la vidéo, on peut voir Eldor Shomurodov monter sur une tribune spéciale lors d'un événement en plein air pour s'adresser à l'assistance.

Le capitaine de l'équipe a commenté les performances des joueurs lors de la Coupe du Monde, affirmant que chaque membre de l'équipe avait donné tout son possible sur le terrain.

« Tous les joueurs ont tout donné lors de la Coupe du Monde, c'est ce que je peux dire. Malgré les mauvais résultats, je pense que le football ouzbek et tout l'Ouzbékistan en sortent gagnants », a déclaré Shomurodov.

« Le football a uni tout l'Ouzbékistan »

Selon Shomurodov, la participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde a permis d'unir des millions de personnes dans le pays autour d'un objectif commun.

Le capitaine a noté que même si les résultats n'étaient pas ceux attendus, le mondial a été une grande expérience et une étape importante pour le football ouzbek.

« Nous avons pu unir autant de gens grâce au football. Je pense que cela vaut la peine d'en être fiers. Je m'excuse auprès de tous pour les mauvais résultats », a déclaré le joueur.

Les supporters ont accueilli chaleureusement les joueurs

Des supporters de football de tous âges ont participé à la cérémonie d'accueil. Certains ont filmé les joueurs avec leurs téléphones, tandis que d'autres se sont rassemblés sur le site de l'événement pour voir les membres de l'équipe de près.

Bien que les résultats du mondial aient suscité divers débats au sein du public, les joueurs rentrés au pays ont été accueillis dans une atmosphère chaleureuse.

Une nouvelle étape commence après ce mondial historique

La participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026 occupe une place particulière dans l'histoire du football du pays. Bien que l'équipe n'ait pas atteint les résultats escomptés, l'expérience acquise lors de la plus grande compétition de football au monde sera une leçon importante pour les tournois futurs.

Désormais, un court repos et la préparation de la nouvelle saison avec leurs clubs respectifs attendent les joueurs. L'équipe nationale doit maintenant analyser les erreurs du mondial et former un effectif encore plus fort pour les prochaines compétitions.