Modèles 3D d'escaliers dans Yandex Maps : une navigation plus précise

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Modèles 3D d'escaliers dans Yandex Maps : une navigation plus précise

Yandex a implémenté une mise à jour importante dans ses services de cartographie — Yandex Maps et Navigateur. Désormais, des modèles 3D détaillés des passages supérieurs et des escaliers apparaissent sur ces plateformes. Ce changement améliore non seulement l'aspect visuel, mais offre également un nouveau niveau de confort dans la planification d'itinéraires pour les piétons et les conducteurs. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La nouvelle fonction permet aux utilisateurs d'évaluer à l'avance l'apparence, la longueur et l'inclinaison des escaliers sur les ponts, les passages piétons et les intersections. Selon ixbt.com, cette mise à jour a été officiellement confirmée par le service de presse de Yandex. Désormais, dans l'interface de la carte, les escaliers n'apparaissent plus comme de simples lignes, mais comme des objets volumétriques.

Modifications des algorithmes de routage

La mise à jour ne se limite pas à la visualisation. Les développeurs ont également revu les algorithmes de construction d'itinéraires. Désormais, le service trace le chemin directement via les escaliers et indique précisément la direction du mouvement — où monter et où descendre. Cela aide à ne pas s'égarer, en particulier dans les zones dotées d'infrastructures complexes.

Les développeurs soulignent que les modèles 3D simplifient considérablement la navigation pour toutes les catégories d'utilisateurs, y compris les parents avec des poussettes, les voyageurs transportant des bagages lourds et les personnes à mobilité réduite. Connaître à l'avance l'inclinaison et la hauteur d'un escalier permet à l'utilisateur de choisir l'itinéraire le plus pratique pour lui.

Actuellement, les objets volumétriques sont disponibles dans les grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Kazan et Minsk. Ils s'affichent automatiquement lors de la création d'itinéraires pour voitures, piétons et vélos. Cette nouveauté est également importante pour les utilisateurs ouzbeks, car les services Yandex sont populaires dans notre région, et une telle précision devrait être appliquée aux cartes de Tachkent et d'autres grandes villes à l'avenir.

Plans futurs

Yandex poursuit sa stratégie de haute précision de ses cartes. À l'avenir, le service prévoit d'ajouter des modèles tridimensionnels des objets suivants :

  • Passages souterrains et leurs escaliers ;
  • Escaliers dans les zones de parcs et jardins ;
  • Passages complexes dans les gares ferroviaires et les aéroports.
Pour rappel, Yandex Maps avait précédemment ajouté des vues 3D d'échanges routiers complexes, de ponts et de bâtiments. De telles solutions technologiques permettent de rapprocher au maximum les cartes numériques du monde réel.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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