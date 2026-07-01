Lamine Yamal sur le transfert de Julian Alvarez au FC Barcelone : Je viendrais si j'étais lui

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Lamine Yamal sur le transfert de Julian Alvarez au FC Barcelone : Je viendrais si j'étais lui

La jeune étoile du FC Barcelone, Lamine Yamal, a réagi aux rumeurs concernant le transfert de l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez, dans la capitale catalane. Le talent espagnol a exprimé son espoir de voir ce transfert se concrétiser, soulignant que le footballeur argentin serait attendu dans le meilleur club du monde. C'est ce qu'indique une information de Goal.com.

Récemment, des rapports ont fait état d'une détérioration des relations entre Julian Alvarez et l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone. Selon Goal.com, le champion du monde souhaiterait quitter Madrid pour relever de nouveaux défis. Dans une interview accordée à El Larguero, Lamine Yamal n'a pas caché son soutien à ce transfert potentiel.

"Pour l'instant, je n'y ai pas trop réfléchi, mais comme c'est un joueur fantastique, j'espère qu'il viendra. S'il vient, nous l'accueillerons à bras ouverts. Je pense qu'il viendrait dans le meilleur club du monde, avec les meilleurs supporters et dans la plus belle ville. Donc, si j'étais à sa place, j'accepterais immédiatement ce transfert", a déclaré Yamal.

Le nouveau projet en Catalogne et les obstacles financiers

La direction du FC Barcelone voit en Julian Alvarez un successeur digne de Robert Lewandowski et le futur leader de la ligne d'attaque de l'équipe. Auparavant, un autre leader de l'équipe, Pedri, avait également exprimé son soutien au transfert d'Alvarez, affirmant que seuls les meilleurs joueurs doivent évoluer au club. Cependant, conclure cet accord ne sera pas simple.

Les Catalans traversent de graves difficultés financières et il est certain que l'Atlético Madrid exigera une indemnité de transfert élevée pour vendre le joueur à un concurrent direct. Malgré cela, on dit que la direction du club prépare une offre importante pour l'avant-centre argentin.

Depuis son passage de Manchester City à l'Atlético Madrid, Julian Alvarez recherche une équipe correspondant à son style de jeu où il pourrait être une figure centrale de l'attaque. Les malentendus avec Diego Simeone ont renforcé sa décision de quitter Madrid. Si le FC Barcelone parvient à résoudre ses problèmes financiers, l'un des transferts les plus spectaculaires de l'été en La Liga pourrait avoir lieu.

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Jahongir Tursunov
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