Hamann désigne Nagelsmann comme principal responsable du fiasco allemand

L'élimination surprise de l'équipe nationale d'Allemagne de la Coupe du monde 2026 a suscité de vives critiques. Didi Hamann, ancien joueur du Bayern Munich et de la Mannschaft, a désigné le sélectionneur Julian Nagelsmann comme le principal responsable de cet échec.

Selon Hamann, le technicien de 38 ans n'a pas suffisamment observé ses adversaires ni les joueurs potentiels pour l'équipe nationale. L'ancien milieu de terrain a souligné que Nagelsmann n'a pas réussi à instaurer un climat d'unité au sein du groupe.

« Le problème principal réside dans le sélectionneur »

S'exprimant sur RTE Sport pour analyser la défaite de l'Allemagne face au Paraguay, Hamann a lié le problème davantage au travail du staff technique qu'aux joueurs.

« Le problème majeur, c'est l'entraîneur. Ce garçon regarde très peu de matchs. Il regarde peut-être un ou deux matchs de Bundesliga par mois », a déclaré Hamann.

Il a souligné que le sélectionneur national doit suivre régulièrement l'état de forme des joueurs en club, leur progression et identifier de nouveaux candidats pouvant être intégrés à l'effectif.

Critiqué pour son absence à la Coupe d'Afrique

Hamann a affirmé que Nagelsmann n'a pas utilisé efficacement les opportunités disponibles pour étudier les adversaires potentiels.

L'ancien footballeur a cité en exemple la Coupe d'Afrique des Nations disputée en janvier. Selon lui, le staff allemand aurait pu observer la Côte d'Ivoire et d'autres adversaires potentiels sur place.

« La Coupe d'Afrique a eu lieu en janvier. Il avait l'opportunité d'observer la Côte d'Ivoire ou d'autres rivaux potentiels. Mais il n'y est pas allé », a dit Hamann.

Nagelsmann a également été critiqué pour ne pas avoir assisté personnellement aux matchs en club de certains joueurs susceptibles d'être appelés en équipe nationale allemande.

Hamann n'a pas vu d'unité dans l'équipe

Didi Hamann a souligné que l'Allemagne a rencontré des problèmes non seulement tactiques, mais aussi psychologiques.

Selon lui, les joueurs n'ont pas agi comme une équipe unie sur le terrain. Dans une telle situation, créer une atmosphère d'équipe et rassembler les joueurs autour d'un objectif commun est l'une des tâches principales du sélectionneur.

« Je n'ai jamais vraiment cru que cette équipe était soudée. Et unir les joueurs est le travail de l'entraîneur », a-t-il déclaré.

Hamann a également affirmé fermement que l'élimination précoce de l'Allemagne n'était pas un hasard et que l'équipe méritait ce résultat au vu de son jeu.

Le Paraguay a stoppé les Allemands aux tirs au but

L'équipe nationale d'Allemagne a affronté le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le Paraguay a ouvert le score en première période, et l'Allemagne a égalisé après la pause grâce à un but de Kai Havertz. Le temps réglementaire et la prolongation se sont terminés sur le score de 1-1.

Le Paraguay l'a emporté 4-3 lors de la séance de tirs au but. Kai Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah ont manqué leurs tentatives. Il s'agit de la première défaite de l'Allemagne aux tirs au but dans l'histoire des Coupes du monde.

Nagelsmann refuse de démissionner

Malgré l'échec au Mondial et les critiques croissantes, Julian Nagelsmann ne souhaite pas quitter son poste de son propre chef.

Le sélectionneur a déclaré qu'il était prêt à poursuivre la préparation pour l'Euro 2028 et la Nations League si la Fédération allemande de football (DFB) le soutenait.

« Je ne suis pas quelqu'un qui s'enfuit. Si la fédération souhaite continuer avec moi, je suis prêt à préparer l'équipe pour les prochaines compétitions », a déclaré Nagelsmann.

Parallèlement, la direction de la Fédération allemande de football n'a pas encore pris de décision finale sur son avenir. L'élimination dès les huitièmes de finale met sérieusement en péril le poste de l'entraîneur.

De grands changements attendus dans le football allemand

L'Allemagne n'a pas obtenu les résultats escomptés lors des trois dernières Coupes du monde. Après avoir échoué en phase de groupes en 2018 et 2022, l'équipe a été éliminée en huitièmes de finale en 2026.

Les déclarations tranchantes de Hamann ont accentué la pression sur Nagelsmann. La Fédération allemande de football devrait désormais prendre une décision cruciale : maintenir l'entraîneur ou confier l'équipe nationale à un nouveau technicien.