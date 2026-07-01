Gary Neville qualifie l'attaque de la France de véritable terreur pour le Mondial

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Gary Neville qualifie l'attaque de la France de véritable terreur pour le Mondial

L'ancien joueur de Manchester United et expert reconnu Gary Neville a highly évalué les chances de l'équipe nationale de France pour la Coupe du Monde 2026.

Selon le spécialiste anglais, la victoire 3-0 contre la Suède a prouvé une fois de plus que l'équipe de Didier Deschamps est un sérieux prétendant au titre.

La France n'a laissé aucune chance à la Suède

La France a affronté l'équipe nationale de Suède en huitièmes de finale de la Coupe du Monde et a remporté une victoire convaincante.

Les hommes de Deschamps ont contrôlé l'initiative tout au long du match et ont marqué trois buts sans réponse. La Suède n'a pas pu répondre aux attaques rapides et techniques des Français.

Neville impressionné par l'attaque française

Analysant le match en tant qu'expert pour la chaîne ITV, Gary Neville a qualifié la ligne offensive française de l'une des plus dangereuses du Mondial.

« La France a fait un pas sérieux vers le titre. Nous avons été témoins de l'anéantissement de la Suède. Leur ligne d'attaque sera une terreur pour n'importe quelle défense lors de ce Mondial », a déclaré Neville.

L'ancien footballeur a également souligné qu'il était difficile de trouver comment arrêter les attaquants français.

« Je ne sais pas comment on peut brider et arrêter ces attaquants », a-t-il ajouté.

La France, l'un des principaux favoris au titre

La vitesse élevée, la compétence individuelle et le large choix d'options offensives au sein de l'effectif français posent un problème majeur aux adversaires.

L'équipe domine non seulement dans la finition, mais aussi dans la création d'espaces dans la défense adverse et la gestion du rythme du match. Selon Neville, ces qualités placent la France parmi les principaux prétendants au titre.

Prochain adversaire : le Paraguay

L'équipe nationale de France affrontera le Paraguay au prochain tour des play-offs.

Le représentant sud-américain a éliminé l'Allemagne en huitièmes de finale. Après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire, le Paraguay s'est imposé 4-3 aux tirs au but.

Ainsi, la France attend au prochain tour un adversaire s'appuyant sur une défense organisée et un engagement physique intense. Cependant, si la ligne d'attaque louée par Neville montre à nouveau sa force, la défense du Paraguay sera certainement mise à rude épreuve.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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