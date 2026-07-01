Manchester City prépare 110 millions d'euros pour Tonali

Manchester City s'apprête à réaliser un autre transfert spectaculaire lors du mercato estival. Selon le média espagnol Marca, les Citizens pourraient proposer plus de 110 millions d'euros pour le milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali.

Le club mancunien a récemment conclu un accord de 116 millions de livres avec Nottingham Forest pour le transfert d'Elliot Anderson. L'équipe prévoit désormais de renforcer son milieu de terrain avec un autre joueur coûteux.

Une offre de 110 millions d'euros est préparée pour Tonali

D'après Marca, la direction de Manchester City a désigné Sandro Tonali comme sa prochaine cible principale pour la campagne de transferts estivale.

La source indique que les Citizens sont prêts à dépenser plus de 110 millions d'euros pour l'international italien de 26 ans. Si le transfert se concrétise, Tonali deviendrait l'un des joueurs italiens les plus chers de l'histoire.

Cependant, aucune déclaration officielle concernant une offre ou des négociations n'a été faite par Manchester City ou Newcastle. Par conséquent, cette information doit être considérée comme une fuite avant-négociations et non comme un transfert bouclé.

D'autres clubs sont également en lice pour Tonali

Manchester City n'est pas le seul club intéressé par le milieu italien. Il a été rapporté que Tottenham avait précédemment envoyé une offre importante, mais que Newcastle l'avait refusée.

Selon diverses sources, le club londonien aurait proposé environ 80 millions de livres. Newcastle évalue son joueur à plus de 100 millions de livres. Arsenal est également cité parmi les clubs suivant la situation.

Cette situation suggère qu'une lutte acharnée pourrait s'engager entre les clubs leaders d'Angleterre pour le transfert de Tonali.

City renouvelle profondément son milieu de terrain

Manchester City s'est mis d'accord avec Nottingham Forest pour le transfert d'Elliot Anderson pour 116 millions de livres. Ce montant devrait être l'un des achats les plus onéreux de l'histoire du club.

L'acquisition de Tonali après celle d'Anderson signifierait que les Citizens ont entamé une reconstruction sérieuse de leur milieu de terrain.

Le joueur italien peut évoluer aussi bien comme milieu défensif que comme milieu relayeur. Son intensité dans les duels, la qualité de ses passes et sa discipline tactique pourraient parfaitement s'intégrer au style de jeu de City.

Le contrat de Tonali court jusqu'en 2029

Sandro Tonali a rejoint Newcastle en provenance du Milan AC à l'été 2023. Le club anglais n'a pas officiellement révélé le montant du transfert, mais il était estimé entre 55 et 60 millions de livres.

Bien que le contrat initial du joueur ait été conclu jusqu'en 2028, l'accord a été prolongé par la suite. Le contrat actuel court jusqu'à l'été 2029, avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire.

Cette situation place Newcastle en position de force dans les négociations. Le club n'est pas obligé de vendre le joueur et ne pourrait envisager le transfert qu'en cas d'offre très élevée.

Le transfert n'est pas encore officiellement confirmé

Pour l'instant, aucun accord n'a été conclu entre les clubs pour le passage de Tonali à Manchester City. Bien que l'information de Marca ait été relayée par d'autres sources, l'envoi d'une offre officielle n'a pas été confirmé.

De plus, la lutte active de Tottenham pour le joueur et le montant exigé par Newcastle pourraient complexifier le processus de transfert.

Si Manchester City formule une offre de 110 millions d'euros, Tonali devrait se retrouver au centre de l'une des plus grandes batailles du mercato estival.