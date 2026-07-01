Klopp principal candidat pour le poste de sélectionneur de l'Allemagne

La défaite inattendue de l'équipe nationale d'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2026 pourrait entraîner des changements majeurs au sein du staff technique. Alors que la Fédération allemande de football discute de l'avenir de Julian Nagelsmann, le nom de Jürgen Klopp est évoqué comme successeur potentiel.

Selon Sky Sport Germany, l'ancien entraîneur de Liverpool serait prêt à envisager la direction de la sélection nationale si une offre officielle venait de la Fédération allemande de football. Cependant, aucun accord final n'a été conclu entre les parties pour le moment.

Klopp devient le candidat principal

L'élimination de l'équipe d'Allemagne dès les huitièmes de finale (1/16) de la Coupe du Monde a considérablement accru la pression sur Nagelsmann.

D'après les informations partagées par Florian Plettenberg, journaliste de Sky Germany, la direction de la Fédération allemande de football envisage sérieusement de mettre fin à sa collaboration avec l'entraîneur actuel. Klopp est considéré comme l'un des principaux candidats pour le poste qui pourrait se libérer.

Certaines sources indiquent que Klopp serait prêt à accepter l'offre s'il était officiellement sollicité. Néanmoins, le spécialiste de 59 ans n'a pas encore annoncé de décision ouverte et définitive à ce sujet.

Nagelsmann ne souhaite pas démissionner

Le contrat de Julian Nagelsmann avec la Fédération allemande de football court jusqu'à l'Euro 2028.

L'entraîneur a déclaré qu'il ne quitterait pas son poste de son propre chef après la défaite contre le Paraguay. Il a affirmé être prêt à préparer l'équipe pour les prochaines compétitions si la fédération souhaite poursuivre la collaboration.

Cependant, il est rapporté que la confiance de la direction de la Fédération allemande de football envers Nagelsmann a diminué. L'objectif fixé pour la sélection était d'atteindre au moins les huitièmes de finale, mais cet objectif n'a pas été atteint.

Le Paraguay stoppe l'Allemagne de manière sensationnelle

L'Allemagne a affronté le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le temps réglementaire et la prolongation se sont terminés sur le score de 1-1.

Le Paraguay l'a emporté 4-3 lors de la séance de tirs au but. Kai Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah n'ont pas réussi à convertir leurs tentatives. Il s'agit de la première défaite de l'Allemagne aux tirs au but dans l'histoire des Coupes du Monde.

Ainsi, le quadruple champion du monde a terminé la compétition bien plus tôt que prévu.

Klopp peut-il transformer le football allemand ?

Au cours de sa carrière d'entraîneur, Jürgen Klopp a remporté des succès majeurs avec le Borussia Dortmund et Liverpool.

Il est célèbre pour son pressing haut, ses attaques rapides et sa capacité à motiver les joueurs. C'est pourquoi le public du football allemand voit en Klopp le spécialiste capable de sortir la sélection nationale de la crise.

Klopp avait précédemment répondu à une question sur la possibilité de diriger l'équipe d'Allemagne en disant que ce n'était pas le moment d'en discuter. Par conséquent, il n'a pas totalement exclu cette option, bien qu'aucune négociation officielle n'ait été confirmée.

Aucune décision finale n'a encore été prise

Actuellement, Nagelsmann reste le sélectionneur en titre de l'équipe nationale d'Allemagne. Aucune déclaration officielle n'a été faite concernant son licenciement ou l'ouverture de négociations avec Klopp.

Par conséquent, l'arrivée de Klopp en sélection nationale reste pour l'instant un scénario potentiel. Toutefois, le nouvel échec de l'Allemagne au Mondial pourrait contraindre la direction de la fédération à prendre une décision radicale.