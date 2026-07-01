Al-Ahli lance l'offensive pour Mohamed Salah : la star égyptienne pour remplacer Mahrez

Le club saoudien Al-Ahli a sérieusement entamé les démarches pour réaliser le plus gros coup du mercato estival. L'équipe de Djeddah a fixé comme objectif principal le recrutement de la légende de Liverpool, Mohamed Salah. Cette initiative est considérée comme la prochaine étape de la stratégie de la Saudi Pro League pour attirer l'élite du football mondial. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon les informations de Sky Switzerland et Goal.com, la direction d'Al-Ahli a déjà envoyé des demandes préliminaires concernant les conditions de transfert de l'attaquant égyptien. Le club étudie en détail les exigences financières et sportives nécessaires pour s'attacher les services de Salah. Bien que Mohamed Salah ait été plusieurs fois au centre de l'intérêt des clubs du Moyen-Orient ces dernières années, l'offre actuelle semble plus sérieuse que les précédentes.

Le départ de Riyad Mahrez et le besoin d'un nouveau leader

Le choix de Mohamed Salah pour combler le vide créé dans l'effectif d'Al-Ahli n'est pas fortuit. L'un des piliers de l'équipe, l'Algérien Riyad Mahrez, a quitté le club de manière inattendue. Les deux parties ont résilié le contrat d'un commun accord avant son terme. Selon les informations, cette rupture a coûté environ 14,5 millions d'euros à Al-Ahli, et Mahrez est devenu agent libre.

Suite au départ d'un ailier africain, l'équipe prévoit de ramener un joueur d'un prestige égal, voire supérieur. Mohamed Salah est considéré comme le candidat idéal pour le club saoudien, non seulement pour ses prouesses sur le terrain, mais aussi pour son immense influence dans tout le monde arabe.

Stratégie de transfert et alternatives

La direction d'Al-Ahli examine également d'autres candidats pour renforcer sa ligne d'attaque. En particulier, Karim Adeyemi du Borussia Dortmund est sous surveillance. Cependant, pour les décideurs du club, Salah est une figure d'un tout autre niveau. Le footballeur égyptien est perçu non seulement comme un athlète, mais comme un projet commercial et culturel colossal pour la ligue.

Bien que de jeunes talents comme Karim Adeyemi semblent utiles pour l'avenir, Mohamed Salah reste la priorité absolue dans la hiérarchie d'Al-Ahli. Le fait que l'attaquant de 32 ans demeure l'un des joueurs les plus efficaces et constants du football européen augmente encore sa valeur de transfert.

Liverpool n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle concernant le départ potentiel de son leader. Cependant, la puissance financière des clubs d'Arabie Saoudite et l'approche du terme du contrat de Salah maintiennent la probabilité de ce transfert à un niveau élevé. Si l'accord se concrétise, ce sera une nouvelle victoire majeure pour la Saudi Pro League.