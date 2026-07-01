L'Europe veut conquérir la Lune grâce aux cartes d'autres pays

·22·Technologie
L'Europe veut conquérir la Lune grâce aux cartes d'autres pays

L'Agence spatiale européenne (ESA) a admis qu'elle ne dispose pas des données topographiques propres nécessaires pour l'atterrissage de son futur vaisseau de transport Argonaut sur la surface lunaire. Par conséquent, lors de la phase de conception et potentiellement lors de la première mission, l'Europe sera contrainte d'utiliser des cartes lunaires créées par d'autres nations. Cette situation a remis au centre des débats la question de l'indépendance du continent dans l'exploration spatiale. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Le projet Argonaut a été proposé pour la première fois en 2022 lors de la conférence des ministres de l'ESA à Paris. La confirmation finale du programme a été actée en 2025 lors d'une réunion des ministres des pays membres de l'agence. Cet appareil doit constituer la contribution de l'Europe au programme lunaire Artemis des États-Unis, tout en assurant au continent la capacité d'accéder indépendamment à la surface du satellite terrestre.

Coopération internationale et manque de données

L'exploration sécurisée de la Lune et l'atterrissage réussi d'appareils nécessitent des cartes topographiques d'une extrême précision. Au cours des vingt dernières années, des pays comme les États-Unis, l'Inde et la Chine ont activement collecté ces données dans le cadre de leurs programmes nationaux. L'Europe, quant à elle, n'a pas encore réussi à créer son propre système de cartographie de la surface lunaire.

Daniel Neuenschwander, directeur des programmes d'exploration robotisée et non habitée de l'ESA, a annoncé après la réunion du conseil de l'agence le 17 juin que les données existantes pour le projet Argonaut seraient achetées à des fournisseurs externes. Bien que l'agence n'ait pas révélé les partenaires précis, les États-Unis, l'Inde et la Chine sont considérés comme les sources principales.

Actuellement, les données les plus précises disponibles dans l'espace appartiennent aux dispositifs suivants :

  • le Lunar Reconnaissance Orbiter des États-Unis (opérationnel depuis 2009, ayant photographié certaines zones avec une précision de 0,5 mètre) ;
  • l'orbiteur Chandrayaan-2 de l'Inde (capable de fournir des images haute résolution allant jusqu'à 25 centimètres) ;
  • la vaste base de données chinoise débutée avec la mission Chang'e-1.

Plans futurs et pas vers l'indépendance

L'ESA ne divulgue pas le montant des fonds qui seront dépensés pour l'achat des données topographiques. Cependant, l'agence a déjà commencé à travailler sur son propre système de cartographie. Selon Daniel Neuenschwander, plusieurs petites missions lunaires sont actuellement en développement. Deux d'entre elles seront spécifiquement dédiées à l'étude de la région du pôle sud de la Lune — zone où l'atterrissage de l'appareil européen est prévu.

Le vaisseau de transport Argonaut sera capable de livrer jusqu'à 1500 kilogrammes de charge utile sur la surface lunaire. Selon le plan, le premier vol aura lieu en 2030, et les missions suivantes se répéteront tous les deux ou trois ans. Ce projet est d'une importance stratégique pour renforcer la position de l'Europe dans la course spatiale, bien qu'elle doive pour l'instant s'appuyer sur des technologies étrangères.

ESAArgonautLuneEspaceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Panneaux solaires sur les voies ferrées : la startup Sun-Ways révolutionne le secteurPanneaux solaires sur les voies ferrées : la startup Sun-Ways révolutionne le secteurAujourd'hui, 15:57Modèles 3D d'escaliers dans Yandex Maps : une navigation plus préciseModèles 3D d'escaliers dans Yandex Maps : une navigation plus préciseAujourd'hui, 14:56Révolution pour les voitures électriques : CATL déploie plus de 2000 stations d'échange de batteries en ChineRévolution pour les voitures électriques : CATL déploie plus de 2000 stations d'échange de batteries en ChineAujourd'hui, 14:21Xiaomi bouleverse le marché : le premier NAS de l'entreprise bat des recordsXiaomi bouleverse le marché : le premier NAS de l'entreprise bat des recordsAujourd'hui, 13:50GMKtec présente le mini-PC G5S, abordable et compactGMKtec présente le mini-PC G5S, abordable et compactAujourd'hui, 13:23La plus forte tempête géomagnétique des derniers mois est attendue sur TerreLa plus forte tempête géomagnétique des derniers mois est attendue sur TerreAujourd'hui, 12:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre