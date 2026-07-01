Le géant technologique chinois Xiaomi a provoqué un véritable séisme sur le marché du stockage de données avec son premier serveur de stockage en réseau (NAS). Le nouveau produit présenté par l'entreprise impressionne non seulement les utilisateurs ordinaires, mais aussi les experts du secteur par son prix et ses spécifications techniques. Selon Ixbt.com, les chiffres de vente se sont révélés plusieurs fois supérieurs aux attentes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'aspect le plus surprenant du nouveau NAS réside dans sa politique tarifaire. La version dotée d'une capacité de 4 TB est proposée sur le marché au prix de 2299 yuans (environ 338 dollars). Ce pack comprend deux disques durs (HDD) Western Digital Red Plus de 2 TB chacun. Le plus étonnant est que le prix total de ces disques sur le marché de détail peut s'avérer plus élevé que celui de l'appareil lui-même.

Guerre des prix : l'appareil revient gratuitement pour l'utilisateur

Selon les calculs des analystes, le prix actuel du marché pour un seul disque Western Digital Red Plus de 2 TB est d'environ 1159 yuans. Ainsi, les deux disques coûtent à eux seuls plus de 2300 yuans. Cela signifie que les clients de Xiaomi obtiennent pratiquement gratuitement tout le système NAS, son CPU, son boîtier et son logiciel, au prix des disques durs.

La situation est encore plus intéressante avec les modèles supérieurs de 8 TB et 16 TB. Ces versions sont également équipées de disques professionnels de la série Western Digital Red, et leur achat séparé coûterait considérablement plus cher que le prix du système complet. Une telle stratégie marketing agressive a permis à la marque Xiaomi de pénétrer rapidement dans ce nouveau segment.

Une demande sans précédent et des plans futurs

La réaction des consommateurs à une offre aussi avantageuse ne s'est pas fait attendre. Dès le lancement du crowdfunding sur la plateforme Xiaomi Mall, 7 millions de yuans (1 million de dollars) ont été récoltés en seulement 3 minutes. Quelques heures plus tard, ce chiffre a dépassé les 13 millions de yuans. Ces indicateurs montrent à quel point la demande pour les systèmes de stockage cloud personnels est élevée.

Étant donné que l'intérêt pour le stockage sécurisé des données et les serveurs personnels augmente également sur le marché ouzbek, le produit Xiaomi sera certainement attractif pour les utilisateurs locaux. Bien que l'appareil soit actuellement destiné principalement au marché intérieur, la sortie d'une version globale pourrait intensifier davantage la concurrence.

En conclusion, Xiaomi reste fidèle à son style traditionnel en proposant un produit de haute technologie avec un profit minimal. Cela pourrait forcer les grands acteurs du marché tels que Synology ou QNAP à revoir leur politique tarifaire.