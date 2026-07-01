GMKtec présente le mini-PC G5S, abordable et compact

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GMKtec présente le mini-PC G5S, abordable et compact

Dans le monde des technologies modernes, l'harmonie entre compacité et performance devient de plus en plus cruciale. GMKtec a dévoilé son nouveau mini-PC, le modèle G5S. Cet appareil attire l'attention des utilisateurs non seulement par ses dimensions minuscules, mais aussi par son prix abordable et ses capacités techniques suffisantes pour les travaux de bureau. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau modèle devrait être officiellement commercialisé à partir du 9 juillet. La principale caractéristique de l'appareil est son volume extrêmement réduit, mesurant seulement 72 x 72 x 44,5 mm. Son poids est de 206 grammes, ce qui permet de le transporter dans presque n'importe quel sac ou même dans une poche.

Caractéristiques techniques et système de refroidissement

Le cœur du modèle GMKtec G5S est le processeur quad-core Intel Celeron N5095 Jasper Lake, sorti en 2021. Bien que cette puce ne appartienne pas à la dernière génération, elle offre une puissance suffisante pour le traitement quotidien de documents, la navigation sur Internet et le visionnage de contenus vidéo. L'appareil est équipé de 8 GB de RAM LPDDR4-2400.

Malgré sa petite taille, les fabricants ont pris le système de refroidissement au sérieux. Un système de refroidissement silencieux, composé d'un ventilateur intégré et de caloducs en cuivre, assure un fonctionnement stable sur le long terme. Étant donné que de telles solutions se trouvent généralement dans des boîtiers plus volumineux, le travail des ingénieurs de GMKtec est louable.

Interfaces de connexion et prix

En termes de ports, le G5S offre de larges possibilités aux utilisateurs. Le boîtier de l'appareil comprend les interfaces suivantes :

  • 3 ports USB 3.2 ;
  • 2 ports HDMI 2.0 (possibilité de connecter deux moniteurs simultanément) ;
  • un réseau RJ45 avec une vitesse de 1 Gbps ;
  • un port USB-C destiné à l'alimentation.
Pour le stockage des données, l'appareil dispose d'un emplacement SSD au format M.2 2242. Sur le marché chinois, la version de ce mini-PC avec 128 GB de mémoire est estimée à 170 dollars, tandis que la version de 512 GB est environ à 270 dollars.

La demande pour ces ordinateurs compacts augmente également sur le marché ouzbek. En particulier, pour les centres de formation, les terminaux de caisse et les bureaux à domicile où le gain de place est important, des appareils comme le GMKtec G5S peuvent être l'une des solutions les plus optimales. Son prix abordable et son large ensemble de ports en font une station de travail multifonctionnelle.

GMKtecMini-PCIntelTechnologieGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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