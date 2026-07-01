Révolution pour les voitures électriques : CATL déploie plus de 2000 stations d'échange de batteries en Chine

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Révolution pour les voitures électriques : CATL déploie plus de 2000 stations d'échange de batteries en Chine

CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, a ouvert une nouvelle ère dans le domaine de la recharge des véhicules électriques. L'entreprise a annoncé avoir franchi une étape majeure en installant plus de 2000 stations d'échange de batteries à travers la Chine dans le cadre de son réseau Choco-SEB. Cette technologie permet aux conducteurs, au lieu d'attendre une charge prolongée, d'installer une batterie entièrement chargée en quelques minutes et de reprendre leur route. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information est-il rapporté.

Selon Ixbt.com, au 30 juin de cette année, ce réseau couvrait 31 provinces et 180 villes de Chine. Cela signifie que plus de 80 % des petites et moyennes villes du pays sont désormais équipées de cette infrastructure. Au cours du deuxième trimestre 2026, l'entreprise a affiché un rythme de croissance agressif, réussissant à ouvrir en moyenne 200 nouvelles stations par mois.

Expansion de l'infrastructure et nouvelles technologies

CATL renforce sa position non seulement dans les villes, mais aussi sur les grands axes routiers. Actuellement, la construction de stations se poursuit activement sur des autoroutes stratégiques telles que Guangzhou-Shenzhen. L'entreprise prévoit à l'avenir de couvrir entièrement les principales routes nationales reliant tout le pays avec ce système.

L'entreprise étend également ses activités au-delà de la Chine continentale. En particulier, les deux premières stations d'échange de batteries ont été mises en service à Hong Kong. Selon les plans, le nombre de stations dans cette région atteindra 36 d'ici 2030. Cette étape contribue à accroître la notoriété de la marque CATL sur le marché international.

Les mises à jour technologiques ne s'arrêtent pas non plus. Pour soutenir la nouvelle infrastructure, CATL a présenté les batteries interchangeables Chocolate 26 avec une tension de 800 V. Ces batteries se distinguent par leur haute efficacité et leur adaptation à un remplacement rapide.

Plans et objectifs futurs

La direction de CATL s'est fixé des objectifs ambitieux d'ici la fin de 2026. L'entreprise prévoit de porter le nombre de stations opérationnelles à 3000 et d'étendre sa couverture à plus de 190 villes. De tels projets résolvent concrètement le plus grand obstacle à la popularisation des véhicules électriques : le problème du long temps de recharge.

L'expérience de CATL est également d'une grande importance pour les pays où le marché des véhicules électriques se développe rapidement, comme l'Ouzbékistan. À l'avenir, pour les conducteurs effectuant des trajets interurbains, un système de remplacement rapide de batterie pourrait être la solution la plus pratique plutôt que d'attendre dans les files d'attente aux stations de recharge.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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