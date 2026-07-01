Le club anglais de Liverpool a conclu l'un des accords les plus retentissants du marché des transferts estival. Les Merseysiders ont officiellement annoncé le transfert du défenseur du club français de Rennes, Jeremy Jacquet. Ce transfert est considéré non seulement comme un rajeunissement de l'effectif pour le géant de la Premier League, mais aussi comme une étape stratégique pour renforcer l'arrière-garde future. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, le montant total du transfert s'élève à 60 millions de livres sterling (environ 80 millions de dollars). Liverpool paiera initialement 55 millions de livres, les 5 millions restants étant versés sous forme de bonus basés sur les performances du joueur. Le talentueux défenseur de 20 ans a signé un contrat de cinq ans à Anfield, avec une option de prolongation d'un an supplémentaire.

Dans la course pour Jeremy Jacquet, Liverpool a réussi à devancer plusieurs grands clubs européens, notamment le Bayern et Chelsea. Le joueur a justifié son choix pour les Merseysiders par le projet clair du club et les opportunités de développement personnel. Selon lui, la concurrence excessive et le nombre trop élevé de joueurs à Chelsea ont influencé sa décision.

L'opportunité d'apprendre de Virgil van Dijk

Le jeune défenseur a qualifié son transfert à Liverpool de « grand rêve ». Il apprécie particulièrement la perspective de jouer aux côtés du capitaine Virgil van Dijk. « Même si Virgil van Dijk approche de la fin de sa carrière, s'entraîner avec lui sera une expérience immense pour moi. Il peut m'apprendre beaucoup de choses. Il n'y a rien de mieux que de travailler avec des maîtres de ce niveau », a souligné Jacquet dans une interview sur le site officiel du club.

Il convient de noter que l'accord initial pour ce transfert avait été conclu en janvier. Cependant, les procédures officielles ont été retardées car le membre de l'équipe nationale française des jeunes avait subi une grave blessure à l'épaule. Le joueur a désormais terminé sa rééducation et est prêt à rejoindre la préparation pour la nouvelle saison.

Sous la direction du nouvel entraîneur Andoni Iraola, Jeremy Jacquet sera en concurrence pour une place de titulaire avec Joe Gomez et un autre jeune talent, Giovanni Leoni. Cet achat de Liverpool vise à résoudre les problèmes de la ligne défensive et à assurer une stabilité à long terme. Ce transfert est également intéressant pour les fans de football ouzbeks, car le style de jeu de Liverpool et l'émergence de nouvelles jeunes stars sont toujours au centre de l'attention.