Beccacece quitte l'Équateur après la défaite contre le Mexique

L'entraîneur principal Sebastian Beccacece a annoncé son départ après l'élimination de l'équipe nationale d'Équateur de la Coupe du Monde 2026.

Le spécialiste argentin de 45 ans a communiqué sa décision après la défaite 0-2 lors du huitième de finale contre le Mexique. Son contrat avec la sélection s'est achevé avec la fin du mondial et n'a pas été prolongé.

Le Mexique a stoppé la progression de l'Équateur

L'Équateur a affronté l'un des pays hôtes, le Mexique, lors du premier tour des play-offs.

Des buts de Julián Quiñones et Raúl Jiménez en première période ont offert la victoire 2-0 aux Mexicains. L'Équateur a terminé le match à dix après l'expulsion de Piero Inkape.

Beccacece a annoncé lui-même sa décision

Lors de la conférence de presse d'après-match, Beccacece a confirmé la fin de son mandat à la tête de l'équipe nationale d'Équateur.

Le technicien a admis qu'il souhaitait continuer avec la sélection, mais qu'il n'avait pas atteint l'objectif principal fixé pour la Coupe du Monde. Il a remercié les joueurs et le staff technique pour leur travail collectif.

L'Équateur s'était qualifié en tant que troisième du groupe

L'équipe nationale d'Équateur a récolté quatre points lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde.

L'équipe a perdu contre la Côte d'Ivoire, fait match nul avec Curaçao et a battu l'Allemagne 2-1. Ces résultats ont permis à l'Équateur d'accéder aux play-offs en tant que l'un des meilleurs troisièmes.

Cependant, l'équipe n'a pas réussi à percer la défense du Mexique en huitièmes de finale et a terminé sa participation au tournoi.

Fin d'un cycle de deux ans

Sebastian Beccacece avait pris la tête de l'équipe nationale d'Équateur en août 2024.

Sous sa direction, l'équipe a disputé 24 matchs, enregistrant neuf victoires et 12 nuls. Bien que l'Équateur n'ait subi que trois défaites durant cette période, le manque d'efficacité offensive est resté l'un des principaux problèmes du technicien.

La fédération équatorienne de football devrait désormais choisir un nouvel entraîneur pour préparer la sélection pour les prochaines compétitions.