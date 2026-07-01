Google ferme le service populaire Tenor : Telegram et Discord pourraient perdre leurs GIF

Tenor, considéré comme la plus grande plateforme d'animations GIF au monde, a annoncé la fermeture de son système API public. Ce service appartenant à Google cessera totalement l'échange de données pour les applications et bots tiers à partir du 30 juin 2026. Cette décision limitera la possibilité pour des millions d'utilisateurs de rechercher et d'envoyer des GIF habituels dans les messageries et les réseaux sociaux. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, le processus d'enregistrement de nouvelles clés API et d'intégration avec Tenor a déjà été arrêté depuis le 13 janvier 2026. Après la date fixée, toute requête envoyée au système API de Tenor se soldera par une erreur. Cela affectera gravement le fonctionnement de tous les services tiers utilisant cette plateforme.

Un coup inattendu pour les grandes plateformes

À la suite de ces changements, des plateformes mondiales telles que Discord , Telegram et X (anciennement Twitter) perdront l'accès à la bibliothèque Tenor. En particulier, le bot officiel @gif, très populaire parmi les utilisateurs de Telegram et basé sur l'API Tenor, cessera également son activité. Cela pourrait créer des inconvénients pour les utilisateurs, y compris ceux d'Ouzbékistan, lors de la recherche rapide d'animations dans la messagerie.

Parallèlement à la suppression du système API, tous les accords actuels concernant l'affichage de publicités via Tenor seront annulés. Les services tiers perdront non seulement l'accès à une vaste base d'animations, mais aussi les revenus publicitaires provenant de leurs intégrations. Cela est considéré comme une étape stratégique de Google pour rapatrier ses ressources hors du marché externe.

Pourquoi Google a-t-il pris cette décision ?

L'entreprise a expliqué la fermeture de son système API public par sa volonté d'orienter les capacités de Tenor exclusivement vers ses propres produits propriétaires. Selon la direction de Google, le soutien aux développeurs tiers n'est plus logique d'un point de vue commercial. Désormais, tout l'effort sera concentré sur une intégration encore plus profonde du service Tenor dans l'écosystème Google.

Une fois les restrictions en vigueur, l'accès à la bibliothèque d'images GIF de Tenor sera maintenu uniquement dans les produits Google suivants :

le clavier virtuel Gboard ;

le site web officiel Tenor.com ;

les applications mobiles GIF Keyboard ;

les services Google Chat et Google Messages.

Dans cette situation, des plateformes comme Telegram et Discord devraient proposer des solutions alternatives à leurs utilisateurs. Elles pourraient renforcer leur collaboration avec d'autres grands services de GIF comme Giphy ou être contraintes de développer leurs propres bases d'animations indépendantes. Dans tous les cas, il est certain que la culture de communication dans les messageries connaîtra des changements significatifs d'ici l'été 2026.