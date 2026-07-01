Google ferme le service populaire Tenor : Telegram et Discord pourraient perdre leurs GIF

·31·Technologie
Google ferme le service populaire Tenor : Telegram et Discord pourraient perdre leurs GIF

Tenor, considéré comme la plus grande plateforme d'animations GIF au monde, a annoncé la fermeture de son système API public. Ce service appartenant à Google cessera totalement l'échange de données pour les applications et bots tiers à partir du 30 juin 2026. Cette décision limitera la possibilité pour des millions d'utilisateurs de rechercher et d'envoyer des GIF habituels dans les messageries et les réseaux sociaux. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, le processus d'enregistrement de nouvelles clés API et d'intégration avec Tenor a déjà été arrêté depuis le 13 janvier 2026. Après la date fixée, toute requête envoyée au système API de Tenor se soldera par une erreur. Cela affectera gravement le fonctionnement de tous les services tiers utilisant cette plateforme.

Un coup inattendu pour les grandes plateformes

À la suite de ces changements, des plateformes mondiales telles que Discord, Telegram et X (anciennement Twitter) perdront l'accès à la bibliothèque Tenor. En particulier, le bot officiel @gif, très populaire parmi les utilisateurs de Telegram et basé sur l'API Tenor, cessera également son activité. Cela pourrait créer des inconvénients pour les utilisateurs, y compris ceux d'Ouzbékistan, lors de la recherche rapide d'animations dans la messagerie.

Parallèlement à la suppression du système API, tous les accords actuels concernant l'affichage de publicités via Tenor seront annulés. Les services tiers perdront non seulement l'accès à une vaste base d'animations, mais aussi les revenus publicitaires provenant de leurs intégrations. Cela est considéré comme une étape stratégique de Google pour rapatrier ses ressources hors du marché externe.

Pourquoi Google a-t-il pris cette décision ?

L'entreprise a expliqué la fermeture de son système API public par sa volonté d'orienter les capacités de Tenor exclusivement vers ses propres produits propriétaires. Selon la direction de Google, le soutien aux développeurs tiers n'est plus logique d'un point de vue commercial. Désormais, tout l'effort sera concentré sur une intégration encore plus profonde du service Tenor dans l'écosystème Google.

Une fois les restrictions en vigueur, l'accès à la bibliothèque d'images GIF de Tenor sera maintenu uniquement dans les produits Google suivants :

  • le clavier virtuel Gboard ;
  • le site web officiel Tenor.com ;
  • les applications mobiles GIF Keyboard ;
  • les services Google Chat et Google Messages.
Dans cette situation, des plateformes comme Telegram et Discord devraient proposer des solutions alternatives à leurs utilisateurs. Elles pourraient renforcer leur collaboration avec d'autres grands services de GIF comme Giphy ou être contraintes de développer leurs propres bases d'animations indépendantes. Dans tous les cas, il est certain que la culture de communication dans les messageries connaîtra des changements significatifs d'ici l'été 2026.

GoogleTenorTelegramDiscordTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaineUbtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaineAujourd'hui, 16:56Panneaux solaires sur les voies ferrées : la startup Sun-Ways révolutionne le secteurPanneaux solaires sur les voies ferrées : la startup Sun-Ways révolutionne le secteurAujourd'hui, 15:57L'Europe veut conquérir la Lune grâce aux cartes d'autres paysL'Europe veut conquérir la Lune grâce aux cartes d'autres paysAujourd'hui, 15:24Modèles 3D d'escaliers dans Yandex Maps : une navigation plus préciseModèles 3D d'escaliers dans Yandex Maps : une navigation plus préciseAujourd'hui, 14:56Révolution pour les voitures électriques : CATL déploie plus de 2000 stations d'échange de batteries en ChineRévolution pour les voitures électriques : CATL déploie plus de 2000 stations d'échange de batteries en ChineAujourd'hui, 14:21Xiaomi bouleverse le marché : le premier NAS de l'entreprise bat des recordsXiaomi bouleverse le marché : le premier NAS de l'entreprise bat des recordsAujourd'hui, 13:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre