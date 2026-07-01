Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine

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Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine

Un tournant majeur a eu lieu dans le monde de la robotique : Ubtech a dévoilé sa nouvelle génération de robots hyperréalistes. Ces appareils de la série U1 attirent l'attention non seulement par leur capacité à communiquer grâce à l'AI, mais aussi par leur reproduction des détails les plus infimes de l'anatomie humaine. Cette technologie est une étape cruciale pour transformer les robots, passant de simples machines à des compagnons émotionnels. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'aspect le plus impressionnant du nouveau modèle réside dans son apparence. Selon Tan Min, directeur de marque chez Ubtech, on peut même apercevoir de petits vaisseaux capillaires sous la peau du modèle U1 Pro. Un tel niveau de réalisme permet de franchir la barrière de la « vallée dérangeante » (uncanny valley) lors d'une interaction face à face et d'éveiller un sentiment de proximité naturelle chez l'utilisateur.

Un succès sans précédent sur le marché

La demande pour le nouveau produit a été bien plus élevée que prévu. Selon ixbt.com, plus de 13 361 commandes ont été reçues dès le premier jour de vente. Le volume total des ventes a dépassé 300 millions de dollars, ce qui est supérieur aux revenus prévus de l'entreprise pour toute l'année 2025. Ce chiffre confirme l'intérêt massif des consommateurs pour les robots anthropomorphes domestiques.

Lors de la présentation, la version la plus coûteuse de la série, l'U1 Ultra, a exécuté des danses latines sur scène. Cependant, les observateurs ont noté que les mouvements du robot n'étaient pas encore parfaits. Bien que ses gestes soient légèrement rigides et ressemblent à ceux d'une poupée, la vitesse de développement de la technologie laisse espérer une cinématique plus fluide à l'avenir.

Gamme de modèles et compagnonnage numérique

Deux options sont actuellement proposées aux acheteurs : l'U1 Lite, dont seule la tête est mobile, et la version U1 Pro, entièrement fonctionnelle. Avant le début de la production en série et de la livraison, les utilisateurs peuvent interagir avec une copie numérique du robot via une application mobile dédiée.

La direction de l'entreprise souligne que lorsque le robot arrive au domicile de l'acheteur, il reconnaît l'utilisateur comme un « vieil ami ». Cela est possible grâce à l'interconnexion entre les données collectées via l'application et l'AI. Sur le marché technologique d'Ouzbékistan, de telles innovations pourraient avoir un grand potentiel à l'avenir en tant qu'assistants pour les personnes âgées ou nounous intelligentes pour les jeunes enfants.

UbtechRobotiqueAITechnologieU1 Pro
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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