L'ancien défenseur du Bayern Munich et de l'équipe de France, Willy Sagnol, a fait une déclaration surprise sur les stars du football moderne. Selon lui, le titre de meilleur joueur du monde aujourd'hui ne revient ni à Lionel Messi ni à Cristiano Ronaldo, mais à la nouvelle étoile du club munichois, Michael Olise. Cet aveu de Sagnol a suscité de vastes débats au sein de la communauté sportive européenne. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans une interview accordée au journal BILD, l'ancien international a souligné que Michael Olise était nettement en avance sur tous les autres joueurs. Selon Sagnol, si l'ailier de 24 ans ne remporte pas le trophée du « Ballon d'Or » à la fin de la saison, ce serait le comble de l'injustice. Il considère le joueur comme inégalé en termes de jeu collectif.

Esprit d'équipe et comparaison avec les légendes

Willy Sagnol a comparé le style de Michael Olise à celui du légendaire Zinedine Zidane. Selon lui, bien que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo aient dominé le football ces 15 dernières années, ils ont davantage œuvré pour leurs statistiques et leurs résultats personnels. Olise, en revanche, place les intérêts de l'équipe avant les siens sur le terrain.

« Olise est simplement un joueur d'équipe, il n'est pas individualiste. Pour lui, marquer un but ou faire une passe décisive n'a pas d'importance, l'essentiel est d'apporter un bénéfice à son équipe. Nous avons enfin un joueur qui peut être un véritable modèle pour nos enfants », a souligné l'ancien défenseur. Selon lui, un tel dévouement est devenu très rare dans le football moderne.

Sagnol est également revenu sur la star principale de l'équipe de France, Kylian Mbappe. Tout en reconnaissant le talent immense de Mbappe, il a critiqué le fait que ce dernier se concentre davantage sur sa carrière et ses objectifs personnels. Pour Sagnol, Michael Olise surpasse même Mbappe par son élégance et sa vision de jeu.

Agitations sur le marché des transferts

Selon Goal.com, ces avis positifs autour de Michael Olise ne sont pas sans raison. Actuellement, le Real Madrid se préparerait à dépenser une somme record pour le joueur. Le géant espagnol souhaiterait voir Olise évoluer en attaque aux côtés de Kylian Mbappe. Cela témoigne de la haute stature du joueur, non seulement au Bayern, mais à l'échelle mondiale.

Au cours de l'entretien, Sagnol a également exprimé des opinions chaleureuses sur le défenseur du Bayern, Dayot Upamecano. Il a hautement apprécié la condition physique et la progression technique du défenseur, le comparant aux légendaires défenseurs du club munichois. Cependant, le centre de la conversation est resté Michael Olise et sa prétention au Ballon d'Or.

Pour rappel, Michael Olise a déjà gagné le cœur des supporters par ses performances éclatantes avec l'équipe de France. Ses actions sur le terrain et son travail pour l'équipe sont très appréciés des experts. Selon Sagnol, ce sont précisément ces joueurs qui préservent les véritables valeurs du football.